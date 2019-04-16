За консультацией по налогам… идем в инспекцию

Привет, друзья.

Я подобрал сплошь положительную нормативную базу: такое бывает крайне редко… Хочу похвалить налоговиков и похвалить за дело. А именно действительного государственного советника РФ 2 класса Д.Ю. Григоренко за Письмо ФНС России от 27 декабря 2018 года № ГД-4-19/25766@.

Вы спросите: «Что замечательного в этом документе?» В этом письме ФНС России в очередной раз напоминает налоговикам на местах, что они обязаны бесплатно консультировать налогоплательщиков по всем возникающим вопросам, связанным с уплатой налогов и сборов. Вы спросите: «Какие консультации в налоговой? Они все равно занимают однобокую позицию не в нашу пользу». С другой стороны, по крайней мере, вы узнаете их позицию.

Цитирую: «Как ранее указано в настоящем письме, в последнее время ФНС России отмечает увеличение количества обращений налогоплательщиков по вопросу «неисполнения сотрудниками ТНО своих обязанностей в части предоставления консультационных услуг, заполнения за заявителей налоговых деклараций (расчетов) или трактования норм налогового законодательства».

Следует отметить, что в рамках бесплатного информирования сотрудник ТНО, ответственный за предоставление услуги по бесплатному информированию, предоставляет налогоплательщику полную, достоверную, актуальную информацию по интересующему заявителя вопросу.

В отличие от информирования, консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех возможных вариантов решения проблемной ситуации, последствий каждого из них и представление рекомендаций наиболее оптимального варианта решения».

Я несколько раз пользовался этим правом. Наше право получать бесплатные консультации отражено в п. 4 ст. 32 НК РФ, и в Административном регламенте ФНС России. Цитирую: «Порядок предоставления услуги по бесплатному информированию определен административным регламентом Федеральной налоговой службы, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 №99н (далее – Административный регламент)». Кстати, балашихинские налоговики консультировали на пять баллов. Профессиональная, исчерпывающая информации от молодого инспектора… Я был поражен.

К чему это я? Я называю факты: то, что я наблюдал своими глазами. Меня налоговики консультировали, проблем не возникало. Но я о другом. Очень часто ваш бухгалтер не знает, как поступить правильно. Очень часто ваш бухгалтер в попытке сэкономить на налогах не знает позицию налоговиков по данному вопросу. Почему бы не сходить в инспекцию с этим Письмом и Регламентом и не получить консультацию? Почему бы не выяснить позицию налоговиков? Но, когда будете получать консультацию, помните, что налоговики стоят на страже бюджета, и они могут немножко лукавить или занимать однобокую позицию, настаивая на своей правоте…

Вы спросите: «Зачем тогда консультироваться?» Отвечаю: чтобы узнать позицию налоговиков. Выяснив их мнение, вы, используя судебную практику и нормативную базу, сможете подготовиться к их позиции. Ведь, когда налоговая уже пришла, вы уже заранее все предусмотрели по спорным вопросам и постелили соломку. Не буду вас агитировать. Кому надо – сходите, проконсультируйтесь.

Спасибо, удачи в делах.