Налоги в частные руки: не заплатишь – посадим

Добрый день, уважаемые коллеги.

Минфин обнародовал уведомление о начале разработки поправок в Уголовный кодекс. Эти поправки затронут ответственность бизнесменов за неуплату так называемых квазиналоговых платежей, которые собираются внести в Налоговый кодекс. Их пять. Туда включат экологический сбор, утилизационный сбор, систему «Платон», «Оператора ЦРПТ».

Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2019 года №620-Р уже подписано Дмитрием Медведевым. «В соответствии с частью 3 статьи 20.1 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», определить общество с ограниченной ответственностью «Оператор ЦРПТ» оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Когда это только-только началось, я открыл ЕГРЮЛ и посмотрел, кто такой «Оператор ЦРПТ», кто его учредители. Там цепочка состоит из пяти уровней, и в конце этой цепочки я нашел фамилии людей, которые являются хозяевами этого «Оператора ЦРПТ». На момент проверки уставной капитал был 10 тысяч рублей. Частная лавочка, учредители – физические лица, фамилии этих людей вы знаете.

У меня вопрос: почему частная ООО-шка является оператором этого ЦРПТ? Почему не конкурс?

Почему не госорганизация, почему не унитарное предприятие, почему не казенное учреждение? Если государство хочет установить такой контроль, то почему это будет делать частная лавочка?

Что получается? Через хитрую систему деньги, которые мы будем платить за маркировочку, оборудование, систему «Платон», вывоз твердых бытовых отходов, будут попадать в руки нужных людей. И за неуплату придется отвечать индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам или гражданам. За это собираются сажать.

Хорошая новость заключается в том, что, согласно данному законопроекту, ближайшие десять лет за это сажать не будут. Но, если этот законопроект станет законом, достаточно одного голосования в Госдуме, и эти меры вступят в силу не через 10 лет, а с 1 января 2020 года, например.

Что меня смущает? Мало того, что этот замечательный бизнес отдали людям с конкретными фамилиями, так еще на шаге №2 собираются все это хозяйство сделать налоговыми платежами, а на шаге №3, если вы не заплатили денежку этим лицам, еще и начнут сажать. Прикольно.

Учимся с этим жить. С точки зрения решений, я со своей командой ставлю себе задачу помогать вам выживать в любых условиях.

Но для этого вам надо прийти на мой семинар , там я даю сотни этих решений.

Спасибо и удачи в делах.