Налоговики все чаще пользуются обеспечительными мерами: как защититься

Добрый день, коллеги. Все чаще налоговые органы при вынесении решения о доначислении недоимок, пеней и штрафов используют так называемые обеспечительные меры. Как это выглядит?

Появляется справка об окончании выездной налоговой проверки, потом появляется акт об окончании выездной налоговой проверки. Затем вам вручают этот акт и дают 1 месяц на то, чтобы вы написали возражение по акту выездной налоговой проверки. Затем назначается дата рассмотрения ваших возражений, и на этом заседании налоговой инспекции они принимают окончательное решение, доначислять вам недоимки, пени и штрафы или нет.

И в этот момент налоговики основываясь на пункте 10 статьи 101 НК РФ, имеют право принять второе решение о так называемых обеспечительных мерах.Это возможно, если они подозревают, что налогоплательщик постарается избежать уплаты доначисленных недоимок, пеней и штрафов. И в качестве этих обеспечительных мер налоговики, как правило, не мудрствуя лукаво, нарушают все, что только можно нарушить, и арестовывают сразу ваши расчетные счета, или расчетные счета вместе с активами.

Коллеги, помните, налоговикам прямо запрещено арестовывать ваши расчетные счета до тех пор, пока они не арестовали ваши активы. Иначе, если они расчетные счета арестовывают, это парализует деятельность вашей компании. В пункте 10 статьи 101 НК РФ, там прописано, что и в какой последовательности налоговики должны арестовывать. И есть одна очень интересная деталь. Если у вас есть так называемая дебиторская задолженность, то она является имуществом вашей компании. И до того, как налоговики дойдут до ареста счетов, они сначала должны арестовать дебиторскую задолженность. В противном случае, их аресты неправомерны.

Одному кооперативу доначислили 56 миллионов рублей. И налоговики на основании пункта 10 статьи 101 НК РФ арестовали все, что только можно арестовать, включая расчетные счета. Суды встал на сторону бизнесменов, ибо у данного кооператива была дебиторская задолженность в размере 104 миллиона 450 тысяч рублей, что почти в два раза превышало доначисленные налоговиками недоимки, пени и штрафы. А так как дебиторская является имуществом, налоговики не имели права арестовывать денежные средства кооператива и расчетные счета. Они должны были арестовать дебиторскую задолженность. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля 2019 года номер Ф09-313/19 по делу А60-45664/2018.

Понимаете, единожды взыскав с компании все, что только можно взыскать и уничтожив бизнес, государство в результате теряет больше, чем если бы оно нашло возможность сделать так, чтобы эта организация продолжала работать.

Я бы вообще ввел в налоговое законодательство положение, согласно которому, если бизнесмен берет на себя ответственность за свои прошлые грехи и соглашается погасить недоимки, пени и штрафы, то я бы давал ему возможность погашения долгов с отсрочкой. Например, 10 лет. Это несложно разработать. Легче всего с помощью имеющегося №127-ФЗ, новой главы и новых статей 61.10, 61.22 разорить кого угодно посредством той же самой субсидиарной ответственности. Остановить и разорить бизнесмена несложно. Намного сложнее создать человеческие условия, при которых люди бы доверяли собственному правительству и хотели бы платить налоги. И не потому, что к виску приставлен пистолет...

Можно создать такие правила игры, и такие налоговые ставки, при которых бизнесмен будет гордиться тем, что он платит налоги. А до тех пор, пока 100% бизнесменов не доверяют действиям правительства, они будут все глубже и глубже пытаться уходить в тень. До какой степени это будет продолжаться и кто в этой войнушке победит, я не знаю. Но это игра, недостойная великой нации и великой страны, если уж на то пошло.

Как бы там ни было, ребят, судебное решение я вам назвал. Помните, что дебиторка – это ваше имущество и что вы в некоторой степени своей дебиторкой можете прикрыться от излишнего ареста ваших денежных средств, расчетных счетов и даже прочего имущества.