Комитент слетит с УСН, если комиссионер заработает больше 150 млн

Добрый день, коллеги.

На каждом семинаре я рассказываю, как с помощью агентов абсолютно законно сэкономить налоги.

Один из способов, который бизнесмены мне «продавали», поставил меня в тупик. Организация на УСН (15%) нанимает комиссионера на УСН (6%). Комиссионеру передается товар, который он от своего имени реализует. Доходы комиссионера не подпадают под ограничения по обороту и под его налогооблагаемую базу. Все, что получил комиссионер является доходом комитента. Меня спрашивали: «Если комитент в течение года получит больше 150 миллионов рублей, не слетит ли он с упрощенки?» Я отвечал: комитент потеряет право на применение УСН, потому что все доходы комиссионера, даже если деньги не поступили к комитенту являются доходами комитента, независимо от факта их поступлений. Но бухгалтеры и бизнесмены аргументировали: организация на УСН и кассовый метод. Если деньги не поступили, значит, их нет. Значит, таким образом на комиссионера в течение года можно получить хоть 200 миллионов… В таких случаях я поднимал лапы и утверждал, что комитент слетит с упрощенки и ссылался на нормативную базу.

Знаете, я все больше и больше наблюдаю, что мир становится более черно-белым. Либо белое, либо черное… Либо ты с нами, либо ты против нас. Либо ты на стороне налоговиков, и ты наш враг. Либо ты на стороне бизнесменов и должен прощать нам все и не замечать наши преступления, как мы нагло тырим деньги из бюджета… Я однозначно на стороне бизнеса, потому что бизнесмены создают национальное достояние страны. Но это не означает, что я готов поддерживать тупые способы оптимизации налогов.

К чему эта мораль о нравственности? Государство за уши тащит бизнесменов в так называемые ситуации «как есть». Ситуация «как есть» – это платить налоги и сборы не в соответствии с бумажками, которые нарисовал бизнесмен, а в соответствии с сутью. Самое интересное, что в этом есть плюсы. Например, у вас нет счетов-фактур, чтобы поставить НДС к вычету. Вы доказываете факт реальности поставки, и даже без счетов-фактур суд будет на вашей стороне.

Знаете, когда нам делают больно, давайте хотя бы изредка будем подходить к зеркалу и не только обвинять тех, кто нам делает больно, а рассуждать и понимать, что подобные наезды, возможно, вызваны нашими собственными безалаберными и безобразными действиями.

Я тоже подхожу к зеркалу и задаю себе подобные вопросы. Иногда это добавляет ответственности. И вам я этого тоже желаю. Увидимся на ближайшем семинаре: я научу вас абсолютно законно оптимизировать налоги.

Спасибо, удачи в делах.