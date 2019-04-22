Минфин: НДФЛ с аванса удерживать нельзя

Коротко о зарплатах и НДФЛ. Если вы сначала платите сотруднику аванс, а затем в конце месяца – основную часть заработной платы, то эта статья для вас.

Минфин в письме от 13 февраля 2019 года №03-04-06/8932 разъяснил следующее: НДФЛ удерживать категорически нельзя. В противном случае вы будете оштрафованы. Таким образом можно оштрафовать ? российских предпринимателей и бизнесменов, потому что они как раз удерживают НДФЛ с аванса.

Как же правильно удерживать аванс? В отношении оплаты труда датой фактического получения дохода в целях определения НДФЛ является последний день месяца, за который рассчитана заработная плата. В этот день и не ранее бизнесмен должен начислить НДФЛ. Чиновники сочли авансовый порядок расчетов по НДФЛ незаконным, недопустимым, неправомерным. И за это они вас могут оштрафовать.

Поэтому делайте так: зарплату в виде аванса выплачивайте, но НДФЛ не удерживайте. НДФЛ удерживайте в последний день месяца при выплате заработной платы. Имейте, пожалуйста, это в виду. Пусть ваш бухгалтер откроет письмо от 13 февраля 2019 года № 03-04-06/8932, изучит его и применяет. Потому что деваться некуда тут. В конце концов, в этом случае Минфин прав, это установлено пунктом 5 статьи 226 НК РФ. Не вляпайтесь, пожалуйста.

А в части, касающейся экономии и страховых, и НДФЛ, и прочих налогов, законной экономии, мы с вами об этом поговорим на семинаре. Огромное количество новой нормативной базы уже у нас подоспело, она не всегда, к сожалению, радостная, но учимся жить в тех условиях, которые мы имеем.

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