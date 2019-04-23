Аренда жилья для сотрудников: нужно ли платить НДФЛ и страховые

Добрый день, друзья.

Два прямо противоположных документа у меня в руках.

Ситуация: ваша компания арендует для иногородних сотрудников жилье. Вы легально заключили договоры аренды жилых помещений, удержали НДФЛ с арендодателя, заплатили его в бюджет. А налоговики приходят и говорят: «Заплати НФДЛ второй раз. Плюс, страховые взносы». Налоговикам наплевать, что еще в 2015 году вышло разъяснение Президиума ВС РФ, в котором черным по белому написано, что если аренда жилых помещений совершается в интересах компании, то НДФЛ не удерживается. Им наплевать, что в данном случае это зарплатой не является и страховые взносы с этого не платятся. У налоговиков и Минфина иная точка зрения.

Вот, например, действительный государственный советник РФ второго класса Бондарчук 22 марта 2019 года подписал письмо № БС-4-11/5192@, где он напоминает про письмо Минфина, в котором написано, что в этом случае надо платить страховые взносы. Если компания арендует помещение для своих сотрудников. Письмо Минфина от 6 марта 2019 года № 03-15-07/14672.

И Минфин делает совершенно потрясающий вывод. Директор департамента Сазанов: «Таким образом, поскольку компенсация расходов по найму жилых помещений работникам осуществляется работодателем на основе локального нормативного акта организации, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, то такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке».

С какого перепуга? Вот свеженькое Определение Верховного суда РФ от 21 марта 2019 года №306-ЭС19-1713 по делу №А47-2007/2018. Здесь черным по белому написано, что несмотря на то, что компенсационные выплаты по найму жилья работнику произведены в связи с наличием трудовых отношений, данные выплаты не обладают признаками заработной платы, соответственно, не подлежат обложению страховыми взносами. А раз они не обладают признаками заработной платы, то НДФЛ они тоже не облагаются. Страховые ноль, НДФЛ ноль.

Напомню, что налоговики при принятии решений обязаны не просто придерживаться позиции Верховного суда, они обязаны следовать позиции Верховного суда. Обязаны следовать. Зачем тогда выпускать подобные письма? Зачем беспокоить бизнесменов попусту? Ответ простой: чтобы пополнить бюджет.

Как будете поступать вы, не знаю. Но я считаю, что если организация арендует жилье для своих сотрудников, и эта аренда жилья связана с интересами компании, то НДФЛ и страховые в этом случае не платятся. Так сказал Президиум Верховного суда, ссылаясь на решение Верховного суда.

На семинарах я вам дам еще больше судебной практики, которая на вашей стороне. А бумага, которую подписал господин Сазанов, незаконна.

Спасибо и удачи в делах.