Вопросы по самозанятым. Отвечает ФНС

Шикарное письмо налоговиков, грамотное, прекрасно отработанное. Всего-навсего 7 страниц текста. Подписано действительным государственным советником РФ второго класса Д.С. Сатиным.

Если вас интересует тема самозанятых, то кроме закона № 422-ФЗ, который описывает всю эту систему взаимоотношений с ними, почитайте еще письмо ФНС России от 20 февраля 2019 года № СД-4-3/2899.

На какие вопросы здесь отвечают налоговики?

В какой форме должен быть заключен договор на оказание услуг между заказчиком-юрлицом и исполнителем-физиком, применяющим налог для самозанятых?

Какие документы должны быть оформлены при оказании «физиком»-самозанятым услуг юридическому лицу по сделке, исполняемой немедленно при заключении договора, чтобы заказчик имел право учесть в расходах понесенные затраты?

Вопрос о необходимости заключения нового договора между юрлицом и ИП-шником, являющими плательщиком этого налога.

Вопрос о способах хранения и необходимости распечатывания чеков…

Короче, письмо классное, хорошо разъясняет все, хорошо информирует. Возьмите, почитайте, кого интересует либо вопрос оптимизации с помощью самозанятых, либо вопросы применения этого налога.

И последний момент. В законе написано, что этот налог будет действовать только в четырех субъектах федерации до конца 2028 года. И только потом они будут решать, распространять его на всю страну, или нет.

Но уже прошла информация, что подготовлен законопроект о том, что эксперимент надо считать удавшимся, и о том, что этот налог на самозанятых введут с 1 января 2020 года для всех налогоплательщиков страны, для всех субъектов федерации. Так что почитайте заранее, даже если в вашем субъекте федерации это еще не применимо, поверьте мне, пригодится.

Огромное им спасибо, а вам, коллеги, удачи в делах.