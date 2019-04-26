Долой бумажную волокиту: депутаты за цифровые технологии в документах

Инициативная группа, состоящая из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, предлагает переделать 9 федеральных законов. Это закон «О бухучете», «Об акционерных обществах», «Об отмывании доходов, полученных преступным путем», «Об исполнительном производстве» и т.д.

Сейчас мы храним документацию в бумажном виде в бухгалтерии, а они хотят обязать нас соответствовать современным тенденциям цифровых технологий.

Они собираются сделать так, что в течение первого года мы должны будем хранить все документы на бумажных носителях, затем мы должны будем каждый документ оцифровать и хранить по определенным правилам в оцифрованном виде.

Это правильно. Это хорошая новость, правда ведь? Меньше бумаги будет.

На месте депутатов Госдумы, я пошел бы дальше. Я бы обязал бизнесменов закупать оборудование для оцифровки только в специализированной какой-нибудь компании, которая имела бы право это оборудование производить и продавать (как, например, кассовые аппараты, онлайн-кассы). И чтобы эта компания была одна. И чтобы она была аккредитована правительством. Я могу даже угадать с трех раз фамилии, кто будет хозяином этой компании. Без проблем вообще. Вы тоже можете.

Является ли это хорошей новостью? Если говорить серьезно: в зависимости от того, как это будет сделано. Если бизнесменам разрешат не хранить тонны бумаги, а скажут: «Прогони через сканер и пусть у тебя все будет где-то на сервере», я эту инициативу поддержу. Потому что и бухгалтерии станет легче, и с точки зрения предоставления документов по запросу налоговиков станет легче.

А так, к сожалению, с точки зрения экономики и фискальной нагрузки, послаблений никаких ждать не приходится. Особенно компаниям, работающим на классике – им сейчас надо пошевеливаться, ибо ФНС России всерьез взялась за обеление бизнеса, и теперь успешно она идет по отраслям.

Поэтому жду вас на семинаре в Москве. Там я дам вам способы оптимизации налогов и обеспечения безопасности активов, при которых вы, если захотите работать легально или, если налоговики с ФСБ вас легализуют, вы не разоритесь.

Спасибо и удачи в делах.