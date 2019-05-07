Им плевать на ваш бизнес: как выжить в 2020 году

С точки зрения государства и налоговых органов, российский бизнесмен – это «дойная корова» с бездонным денежным мешком. Его можно облагать новыми налогами, его можно штрафовать на космические суммы, его можно банкротить и раздевать до трусов… «Ничего страшного! Выживет!»

Но в каких условиях работает бизнес на самом деле? 3 факта:

Факт №1. Бизнесмены не справляются с высокой налоговой нагрузкой.Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на ОСН нужно отдать 73 рубля в бюджет. В эти 73 рубля входят: НДФЛ 13%, страховые взносы 30% и НДС 20% (ибо эти затраты нельзя поставить к вычету или возмещению). Дополнительно в бюджет нужно заплатить налог на прибыль, отраслевые налоги и сборы, налог на имущество, акцизы и т.д. и т.п.

Факт № 2. Государство следит за каждым шагом и каждой копейкой. АСК НДС-2, онлайн-кассы, банковский контроль и т.д. – с помощью этих инструментов налоговики собирают компромат на налогоплательщиков.

Факт №3. Наказание за неуплату налогов – «смерть» бизнеса. «Средний чек» выездной налоговой проверки – 22 млн рублей. Нет денег на счетах? – Заберут активы. Не хватит активов? – Обанкротят и заставят платить личным имуществом. Т.е. отделаться легким испугом не получится.

Какие планы у чиновников на 2019 год?

Добавить 5 новых глав в НК РФ (это значит, что вскоре бизнес начнет платить 5 новых налогов и отвечать за их неуплату в общем порядке);

Добавить еще 6% к зарплатным налогам (т.е. будет либо 19% НДФЛ, либо 36% страховых взносов);

Усилить контроль за уплатой НДФЛ (об этом заявил Мишустин на заседании Совета Федерации);

Запустить «чистку» по остальным отраслям (пока это испытал только клининг);

Продолжить борьбу с обналичкой и незаконным дроблением бизнеса (в 2019 году проверки по этим фактам вышли на 1 место).

Что делать бизнесменам?

Бизнес загнан в угол. У государства четкая позиция: «либо плати драконовские налоги, либо мы тебя уничтожим». В таких условиях использование законных способов оптимизации – единственный выход. И поэтому, чтобы выжить в 2019 и 2020 годах вам нужно работать на 100% легально.

4-5 июня в Москве и 4-5 июля в Санкт-Петербурге на семинаре «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» я дам более 50 решений по законному снижению налогов и защите активов.

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