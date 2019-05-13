Бухгалтеры против террористов: «крайним» будет бизнес

Добрый день, коллеги.

Три документа, которые вам не сильно понравятся, но которые вам необходимо знать.

Первый документ. Информационное сообщение Минфина от 10 апреля 2019 №ИС-аудит-29. Здесь речь идет об обязанностях аудиторов по контролю отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Контроль этот должен осуществляться при оказании аудиторских услуг. Соответственно, аудиторы в этих целях обязаны разработать правила внутреннего контроля, назначить специальных должностных лиц, которые будут контролировать, не отмываете ли вы доходы, полученные преступным путем. Они также будут обязаны принимать иные внутренние организационные меры, а также уведомлять Росфинмониторинг в случае любых подозрений.

Второй документ. Информационное сообщение Минфина от 12 апреля 2019 года №ИС-учет-17. По сути, здесь написано то же самое, что и в первом документе. Здесь описаны обязанности бухгалтеров по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. А также обязанности бухгалтеров по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения. В этом документе написано, когда бухгалтер будет иметь право принимать меры по замораживанию, блокированию денежных средств или иного имущества. Бухгалтер должен будет организовать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию, идентифицировать клиентов и т.д. В общем, почитайте.

В каких случаях бухгалтеры и аудиторы должны будут следить за бизнесменами и блокировать счета? Об этом написано в п. 1 ст. 7.1 №115-ФЗ. Цитирую: «…в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций».

То есть ваш бухгалтер смело подпадает под обеспечение деятельности организаций, если он управляет вашим счетом, подпадает под управление денежными средствами, а также под управление банковскими счетами.

Третий документ. Федеральный закон №33-ФЗ от 18 марта 2019 года. И его тоже нужно использовать. Будет лучше, если весь этот документ вы, ваш бухгалтер и аудитор посмотрите самостоятельно.

Вы спросите: «И что делать теперь?» У меня нет возможности расписать вам план действий в рамках одной статьи. Но на семинаре я рассказываю, что в делать этом случае.

Спасибо и удачи в делах.