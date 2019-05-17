Налоги «автоматом»: ФНС будет следить за бизнесом изнутри

Добрый день, коллеги.

Недавно глава ФНС России Михаил Мишустин встретился с президентом. Я не перестаю удивляться качеству работы нашей ФНС, ибо они в области цифровых и диджитал-технологий впереди планеты всей. В общем, скоро российский бизнес будет полностью прозрачным.

По сути дела, налоговики будут «присутствовать» в каждой компании. Потому что третий этап налоговой реформы предусматривает транзакционное взимание налогов с каждой операции, независимо от системы налогообложения. Бизнесмен будет играть роль статиста в части, касающейся бухгалтерского учета, а профессия бухгалтера, вероятно, уйдет в прошлое. Останется только сверхзаконная оптимизация.

Государство само будет решать, является тот или иной способ законным или незаконным. Если какие-то действия либо операции налогоплательщика, даже если они законны, уменьшают налогооблагаемую базу, то их посчитают незаконными. По крайней мере, такой понятийный аппарат уже введен. Как будет на самом деле, посмотрим.

В докладе Мишустина мне понравилась ловушка с самозанятыми. В чем здесь подвох? Рассказываю. Люди ринулись легализоваться. Таксисты, домработники и другие. Потому что тот же таксист, который оказывает услуги физическим лицам, платит 4% со всего оборота. Отчетности никакой, взимание налогов – транзакционное, все в автоматическом режиме. Таксист сделал рейс, у него 4% сняли, отдали государству. Он работает легально. Идеальные условия.

Ловушка заключается в том, что через несколько лет, когда все будут под контролем, когда транзакционная система заработает в полной мере, государство постепенно начнет повышать налоги. Вы скажете: «Как ты смеешь так думать?». Поверьте, чиновники обязательно воспользуются этой возможностью, ибо в данном случае люди – это самый лучший ресурс. Люди намного ценнее нефти, газа и всего остального. Потому что с нефтью и газом ситуация на рынке нестабильная: западные страны могут ввести эмбарго и различные санкции, а люди живут в твоей стране, они никуда не денутся. Максимум сбежит 2-3-5 миллионов самых умных, остальные-то останутся! Поэтому, нравится вам это или нет, создается очередная ловушка.

Почему я ратую ЗА эту ловушку? Почему я считаю, что это хорошо? Отвечаю. Когда налоги начнут взимать непосредственно с людей, а не с компаний, когда начнут увеличивать налоговые ставки, тогда, возможно, люди начнут просыпаться и понимать, что это ОНИ являются налогоплательщиками.

И самое главное, у меня есть слабая надежда, что люди вспомнят, что нужно уметь отстаивать свои права, иметь стержень, точку зрения, свободу слова и право называть вещи своими именами. Может быть, после этого они начнут ощущать себя не винтиками в этом гигантском механизме, которые ни на что не способны влиять, а людьми, которые достойны лучшей жизни. Ведь это они создают национальное достояние страны, они кормят ту власть, которая их в эту ловушку и завела.

Поэтому у меня двоякое отношение к докладу Михаила Владимировича. С одной стороны, я рад его успехам, с другой стороны, я бы хотел, конечно, чтобы правила взимания налоговых сборов, как с организаций и граждан, были чуть-чуть более разумными. А не так, как сейчас, когда любой из вас идет в магазин и покупает буханку хлеба, в которой 50% – это налоги, а когда вы покупаете бензин, минимум 70% – это налоги. Это, конечно, беспредел. Поэтому я ратую за то, чтобы поскорее всех загнать в эту ловушку в надежде на то, что люди начнут просыпаться.

Спасибо и удачи в делах.