Когда сотрудники слишком много болтают и как этим пользуется ФНС

Добрый день, коллеги.

На каждом семинаре я привожу примеры того, как бизнесмены вляпываются на «нехороших» показаниях своих сотрудников. Особенно если налоговики вызывают на допросы бывших сотрудников и интересуются, где они работали последние годы. А сотрудники не говорят, что они числились в совершенно другой компании и под руководством другого директора.

Пример №1: Налоговики вызывают бывших продавцов и спрашивают, где и у кого работали, что делали. И эти продавцы говорят: «Да мы продавали качели, беседки, мангалы». Хотя ничего они не продавали, там стояли выставочные образцы на продажу. Сама продажа осуществлялась в соседнем зале совершенно другим лицом.

Пример №2: Была запущена процедура по отжатию бизнеса, в котором директора были реальные. Самого собственника закрыли, а правоохранители стали давить на директоров . Директора, испугавшись, пошли на сделку со следствием и стали давать показания против своего руководителя.

В соответствии с Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 апреля 2019 года № Ф05-3173/2019 суд решил, что позиция налоговиков, построенная на одних свидетельских показаниях, не убедительна. Такие показания являются исключительно источником информации, но не могут служить основанием для начисления налогов. Эти показания должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, которых налоговики не представили. Используйте этот момент для защиты. Лучше строить свой бизнес по принципу, как есть. Без подставных директоров и учредителей и плевать на взаимозависимость.

Сама по себе взаимозависимость не является достаточным основанием для доначисления налогов или объединения ваших пятнадцати организаций в одну. Вывод: лучше быть учредителем в открытую.

Директора должны быть реальные, чтобы каждая компания соответствовала всем признакам самостоятельности и добросовестности. Также занималась реальной экономической деятельностью.

Как-то я говорил, что родственников назначать допустимо, только если родственники в состоянии отвечать на вопросы. Но позже я пришел к выводу, что лучше не использовать родственников, если эти родственники являются «немножко» подставными.

Более детально эти вопросы мы рассматриваем на семинарах и ближайший состоится 4-5 июня, я надеюсь вас там увидеть, не пожалеете. Плюс получите толстый буклет.

Спасибо и удачи в делах.