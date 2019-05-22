Сидишь за решеткой – плати страховые

Добрый день, коллеги.

Владимир Владимирович Путин выступил с посланием к федеральному собранию. Он сообщил, что ежегодно против бизнесменов возбуждается примерно 253 тысячи уголовных дел, из которых 75% возбуждается неправомерно. Тогда, как в этом году возбуждено примерно 270 тысяч дел, из которых примерно 45% возбуждается не совсем честно.

Процитирую письмо ФНС России от 5 апреля 2019 года №БС-4-11/6361@, утвержденное С.Л. Бондарчуком (письмо А.В. Сазанова директора департамента тарифно-таможенной политики Минфина от 1 апреля 2019 года №03-15-07/22334): «Не предприняв действий по исключению себя из ЕГРИП, предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан уплачивать упомянутые страховые взносы, независимо от того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или нет, и факта получения дохода от этой деятельности».

Соответственно, периоды пребывания ИП под домашним арестом и отбывания наказания в местах лишения свободы, в п. 1, 3, 6 — 8 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» не поименовано. Следовательно, данные ИП не освобождаются от обязанности уплачивать страховые взносы за указанные периоды.

Подчеркиваю, что к А.В. Сазанову и С.Л. Бондарчуку у меня вопросов нет, они просто констатировали законодательный факт. Наверно, законодателям необходимо поменять ситуацию.

Стоило бы написать, что индивидуальный предприниматель, находящийся в местах лишения свободы или под домашним арестом, не должен платить страховые взносы. Ведь законодатели освободили от страховых взносов инвалидов первой группы, детей-инвалидов, людей, достигших возраста 80 лет и т.д.

Кто тогда должен собирать деньги, чтобы заплатить страховые взносы государству?

Если посчитать фонд заработной платы в РФ и умножить на ставку страховых взносов, то обнаружится, что половина страховых взносов исчезает.

Государство и дальше будет продолжать пополнять копилку Пенсионного фонда, в том числе за счет тех, кто находится в местах лишения свободы.

Как сэкономить страховые взносы законным путем, я буду рассказывать на ближайшем семинаре, который состоится 4-5 июня в Москве.

Спасибо и удачи в делах.