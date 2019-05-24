Минфин дал добро на арест имущества

Добрый день, коллеги.

Минфин разрешил арестовывать имущество бизнесменов за долги по налоговым авансам. То есть, если у налоговиков исчерпаны все возможности, прописанные в ст. 46 НК РФ. Если нет денег на расчетных счетах, то налоговики имеют право по ст. 45 НК РФ принять принудительные меры возврата долгов в бюджет и арестовать все счета. Но по большому счету Минфин тут не при делах.

В пункте 12 письма президиума Высшего арбитражного суда от 22 декабря 2005 года № 98 написано примерно следующее. Отсутствие буквального упоминания авансовых платежей по налогам в обязательных нормах Кодекса не освобождает от их уплаты, а значит, не отменяет и полномочия налоговых инспекторов принудить к погашению соответствующей недоимки.

Поэтому по авансовым платежам могут быть проблемы. Если бухгалтер исчислил авансовые платежи, то их необходимо произвести.

Спасибо и удачи в делах.