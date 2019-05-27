Фанатам дробления: сортируй мусор, разделяй санузел!

Раньше я думала, что ресторанный бизнес, если и дробят, то по принципу «один ресторан = одно юрлицо (ИП)». Или 2-3-5… Все зависит от штата, квадратов и приближения к заветным 150 миллионам. Командует этим «винегретом» одна компания, которая считает деньги, нанимает сотрудников и контролирует всю «рецептуру» работы подконтрольных общепитов.

Но есть еще одна, не менее популярная «схема»: разделение по принципу бар/кухня. Типа независимые бизнес-единицы, но работают на одной территории и обслуживают общих посетителей. Ресторанные критики, в лице инспекторов, легко доказывают такое формальное дробление и делают из налогоплательщиков ростбиф… Достаточно найти пару-тройку общих признаков, и суд на стороне ИФНС…

Такой вариант пришелся по вкусу бизнесмену из Постановления АС Поволжского округа №Ф06-44818/2019 от 17.05.2019 года по делу №А65-27699/2018. 296 квадратов авторской кухни и напитков… Из них 146 кв.м. – ресторан (ЕНВД), и 148 кв.м. – бар (ЕНВД + УСН). И это не единое целое, а самостоятельные и добросовестные субъекты предпринимательской деятельности. У каждого свой кассовый аппарат, уголок потребителя, режим работы, дизайн интерьера. Даже диваны разных цветов. И созданы общества не в целях применения спецрежимов, а для «диверсификации предпринимательских рисков при ведении нескольких видов предпринимательской деятельности, не связанных напрямую друг с другом». А именно, бизнесмен открыл одно из обществ для инвестирования в строительство торгового комплекса. Кругом полно недобросовестных застройщиков, поэтому общепит, который приносит постоянный доход, нужно обезопасить. А безопасность – благая цель… Так думал бизнесмен, а налоговики взглянули на ресторан иначе.

Как было дело: версия ИФНС

Это один ресторан, а значит и один бизнес. Вы пришли: попили, поели, заплатили за удовольствие… Вы воспринимаете это место, как одно заведение. Тем более, когда и внутри, и снаружи много всего общего:

Два общих учредителя с долей участия более 25%.

Общий юридический и фактический адрес.

Бухгалтерскую и налоговую отчетность сдает один главбух с общего IP-адреса. Все бухгалтерские документы хранятся в одном месте. Счета отрыты в одном банке.

4 поставщика из 67 совпадают.

Товарно-материальным обеспечением занимается один экспедитор.

Единая вывеска, один «вход-выход», режим работы и уголок покупателя. Разделение зала только визуальное, а из плана экспликации видно, что хранение продуктов и обслуживание посетителей проводится на одной территории.

Клиентов не разделяют на тех, кто пришел выпить и тех, кто пришел поесть. Посетители сидят одном зале, и оплачивают один счет.

Официанты работают в одинаковой униформе, к тому же числятся в каждой компании по совместительству.

Общий мусор, т.к. утилизируется в один контейнер для мусора, который вывозит общий контрагент.

Общий туалет для посетителей.

Что решил суд

Места общего пользования суд исключил из признаков формального дробления. А вот общий контейнер для мусора – емкий аргумент в совокупности с другими доказательствами.

Суд согласился с инспекцией, и налогоплательщику придется заплатить почти 30 млн руб.:

«Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в ходе проверки инспекцией установлена совокупность доказательств, свидетельствующих о создании заявителем схемы ухода от налогообложения по общеустановленному режиму налогообложения при оказании услуг общественного питания путем формального разделения торговой площади (зала обслуживания посетителей) и распределения численности работников организации между заявителем и взаимозависимым арендатором площади зала обслуживания, то есть создания формальных признаков для возможности применения им системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход».

Юлия Баранова, эксперт по оптимизации налогов и безопасности бизнеса:

Очень интересным примером неправильного, а точнее недоработанного дробления является история рассмотрения этого дела.

Изначально задумка о разделении похожих видов деятельности между двумя юридическими лицами не противоречит деловым канонам и законодательству. Но если копнуть глубже, то всплывают упущения со стороны горе-оптимизаторов, которые и вылились в доначисления.

Как верно указано в решении первой инстанции Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.06.2007 №320-ОП и в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 №3-П указал, что в силу принципа свободы экономической деятельности (статья 8, часть 1, Конституции Российской Федерации) налогоплательщик осуществляет экономическую деятельность самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность. Оценка целесообразности экономической деятельности хозяйствующего субъекта выходит за пределы полномочий налогового органа. Судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса обладают самостоятельностью и широкой дискрецией.

Также сам по себе факт взаимозависимости между двумя лицами еще не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.

А вот ошибки, допущенные при ведении деятельности данными юрлицами, это доказывают:

Деятельность велась по одному юридическому адресу.

По факту площади обеих юридических лиц использовались в фактической деятельности каждого (залы обслуживания были отделены лишь аркой).

Персонал обеих юридических лиц мог обслуживать клиентов на территории, фактически закрепленной за другим юр лицом (официанты принимали заказы в 2 залах).

Весь бухгалтерский учет двух юридических лиц велся по факту одними же и теми бухгалтерами, которые были устроены по совместительству и территориально находились в одном месте. Плюс налоговая отчетность подавалась с одного IP-адреса.

Использование единой вывески также не в пользу предпринимателей. Проблема в том, что между ними не был заключен ни лицензионный договор, ни договор коммерческой концессии.

Все вышеперечисленные факты были учтены судами апелляционной и кассационной инстанций и вынесены решения (постановления) не в пользу налогоплательщика. Плюс масла в огонь подлили показания свидетелей, которые также вывели предпринимателей на чистую воду.

При проведении любой оптимизации и реорганизации всегда должны преследоваться здравые деловые цели, а не только лишь получение налоговой выгоды.

Кстати, на семинаре в Москве, который пройдет 4-5 июня в Москве, Владимир Туров, расскажет о принципах грамотного дробления бизнеса. Более 80 практических рекомендаций, которые помогут группе компаний работать законно и безопасно.

Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор «Блога о налогах Турова Владимира»