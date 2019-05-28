«Продам товар дешевле рынка. Оплата через однодневки»

Добрый день, коллеги.

У меня в руках письмо ФНС России от 16 апреля 2019 года №СА-4-7/7164. Этим письмом налоговики направляют обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного и Верховного суда по налогам за первый квартал 2019 года.

В пункте 3 написано: «По итогам выездной налоговой проверки была выявлена неуплата обществом налогов в результате реализации продукции по заниженным ценам через ряд посреднических компаний. Налоговый орган установил, что отгрузка продукции осуществлялась напрямую непосредственным потребителям, при этом движение денежных средств проходило через фиктивные компании. Отказывая в удовлетворении требований заявителя о признании незаконным решения налогового органа, арбитражный суд наряду с иными доказательствами (протоколы допросов свидетелей, банковские выписки по расчетным счетам и др.) сослался на заключение о рыночной стоимости товара привлеченного налоговым органом специалиста».

Внимание, ошибка. Деньги и договоры пускались через фирмы-однодневочки. Вывод: положения статей 153 и 249 НК РФ определяют размер налоговой обязанности, исходя из фактических, не искаженных показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика. Поэтому они привели эксперта, посмотрели, что там было фактически, и доначислили налоги.

Я не хочу выступать в роли проповедника. Нравится использовать фирмы-однодневки? Используйте. Но, черт возьми.… Нельзя делать такие глупейшие ошибки.

Выводы содержатся в Определении Конституционного суда РФ от 20 декабря 2018 года № 3115-О по жалобе ПАО «Нижнекамскнефтехим». На нарушение ее конституционных прав положениями статьи 96 НК РФ.

Я прекрасно понимаю, что вопрос, как оптимизировать налоги законно, по-прежнему являются актуальными. И моя компания по-прежнему оказывает услуги по оптимизации налогов, включая НДС.

Эти данные я буду подробно давать на ближайшем семинаре 4-5 июня 2019 года.

Спасибо и удачи в делах.