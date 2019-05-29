Как избежать субсидиарки

Добрый день, коллеги.

Хочу зачитать вам письмо потрясающего специалиста в области банкротства. Он помогает «физикам», юридическим лицами и ИП провести правильные процедуры банкротства и грамотно избегать соответствующей субсидиарной ответственности. Зовут этого замечательного арбитражника Илья.

В письме, которое он прислал, очень важная информация. Когда можно избежать субсидиарки, а когда нельзя. Я зачитаю письмо практически целиком.

В каких случаях наступает субсидиарная ответственность? Илья пишет: «Ответ на этот вопрос зависит от цели, ради которой в целом принимается решение создать бизнес. Будет ли бизнес создан в форме ИП или в форме хозяйственного общества, например, ООО. Субсидиарная ответственность после ее взыскания, конечно, не списывается. Даже по итогам банкротства физического лица». Сразу попрошу не путать банкротство «физика» и ИП. В соответствии с №127-ФЗ – это разные вещи.

Дальше Илья пишет: «Аналогично обстоит дело с убытками, алиментами и любыми иными долгами физических лиц, неразрывно связанными с личностью должника. Основанием является пункт 5-6 статьи 213.28 №127-ФЗ. С одной стороны, если читать все по поверхности, то при банкротстве ООО, с теории, возможна субсидиарная ответственность, убытки менеджмента, и данная вероятность сохраняется в течение трех лет после завершения или прекращения банкротства». Это указано пункте 5-6 статьи 61.14 №127-ФЗ.

При банкротстве, однозначно, наступает субсидиарная ответственность. Особенно, если речь идет по долгам перед бюджетом. В то же самое время, по смыслу №127-ФЗ, при банкротстве как ИП, так и физического лица, действительно нет его личной субсидиарной ответственности.

Давайте не будем путать ИП с «физиками». То есть, с одной стороны, у «физиков» субсидиарная ответственность не списывается даже по итогам банкротства физического лица, и он это приравнивает к убыткам, алиментам и любым долгам. С другой стороны, есть такое двойное толкование, что все-таки ответственность возможна.

«… При банкротстве индивидуальных предпринимателей, хотя и нет прямых рисков субсидиарной ответственности, но судами применяются обширные правила об отказе высвобождения должника от долгов, и одно из этих оснований касается налоговой задолженности в целом». То есть когда, идет речь о том, что «физик» или ИП должен налоговикам, суды будут придерживаться нормы абзаца 4 п. 4 ст. 213.28 №127-ФЗ. И по общему правилу, должник не освобождается от долгов по налоговым платежам. Поэтому этот момент тоже учитывайте.

С другой стороны, в ООО все гораздо проще. Тут тоже присутствует субсидиарка. Но тут намного сложнее выйти на субсидиарную ответственность.

На практике факт взыскания субсидиарной ответственности при определенных условиях удается обойти. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 61.17 №127-ФЗ, если все кредиторы проголосуют за продажу с торгов взысканной суммы субсидиарной ответственности, сумма ответственности оценивается правильно и выкупается правильным покупателем.

Сумма субсидиарной ответственности, если она будет взыскана и не будет погашена, останется на физлице. Но в ООО эти вещи можно обыграть и обойти.

После завершения банкротства должник может обратиться в налоговую инспекцию. И если на нем висят долги, то в порядке статьи 59 НК РФ,может попробовать списать недоимку, как безнадежную. Это возможно в некоторых регионах.

Если недоимка по налогам была операционной и не установлена в ходе проверок уклонения от исполнения налоговых обязательств, то в теории может быть списана судом по смыслу, который вытекает из пункта 4 статьи 213.28 № 127-ФЗ.

Также Илья пишет: «При управляемом банкротстве ООО на практике встречается меньше подозрительных и необоснованных операций, которые могут вытащить под оспаривание и которые не получится скрыть». В отличие от ИП и «физиков», банкротство проще проводить с ООО.

«… Мы пока не встречали ни одного физического лица, который полностью стерильно вел все свои дела и следил за каждой проводкой со своих личных банковских карт. Всегда попадаются проводки друзьям взаймы и просто так, что в дальнейшем может сыграть свою роль при принятии решения судьей, списывать долги или не списывать. С другой стороны, сама работа, включая сложность, сроки и бюджет управляемого банкротства индивидуальных предпринимателей и физических лиц, как правило, ниже на треть, чем банкротство ООО, особенно управляемое».

Вывод: в любом случае, если бизнесмен тем или иным образом был связан с нехорошими фирмами, нужно заранее продумывать и выстраивать свою стратегию работы. Чтобы в случае, если налоговики придут и доначислят соответствующие налоги, вы могли как-то выкрутиться. В том числе, используя различные процедуры при банкротстве и желательно без субсидиарной ответственности.

Спасибо и удачи в делах.