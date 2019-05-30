«Терроризм» головного мозга и три тонны документов в банк

Добрый день, коллеги.

Недавно получил возмущенное письмо от бизнесмена письмо по №115-ФЗ. Он пишет: «Владимир Викторович… Я, когда получил это письмо, честно говоря, не понял, почему я должен подтверждаться. Так как лично открывал счет как индивидуальный предприниматель, в этом банке». Банк требует с него разные подтверждающие документы ссылаясь на №115-ФЗ. По большому счету бизнесмен прав. Потому что банк, прежде чем открыть ему расчетный счет, перепроверил 300 раз и установил его личность. Банк установил, что это не террорист и что этого человека нет ни в каких списках.

Дальше бизнесмен пишет: «И, соответственно, возникает вопрос: кому чего еще я должен направлять? Я это расценил как попытку банка на свое усмотрение под любым предлогом изыскать любую возможность в ограничении пользования мною законно заработанными деньгами. Какие еще банку нужны подтверждения, если я при подаче декларации брал лично у них распечатку по счету? А если банк примет меня за верблюда, то я должен каждый раз подавать справку и свои данные о том, что я не верблюд? Самое страшное – не дурак. Самое страшное – дурак с инициативой».

Давайте посмотрим на это серьезно. Вот письмо из этого «уважаемого» банка: «Информируем вас о том, что в целях реализации положений Федерального закона от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ и нормативных актов Банка России, вы, (ФИО), в (название банка) банке разработаны и введены в действие правила внутреннего контроля Акционерного общества (название банков), направленные на противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В связи с этими правилами просим вас заполнить и предоставить в банк не позднее 27 мая 2019 года следующие данные: идентификационная анкета ИП (во вложении), оригинал паспорта, также вам необходимо предоставить один из нижеперечисленных документов, подтверждающих ваше финансовое положение, а именно, налоговая декларация, патент, годовой отчет и т.д. Запрашиваемый нами пакет документов может быть предоставлен в банк с использованием Бизнес-Онлайн системы ДБО, за исключением документов, удостоверяющих личность и оформленных государственным органом на бумажном носителе, в обслуживающее отделение банка».

Самое интересное, что все законно. Закон и инструкции Центрального Банка написаны таким образом, что не важно, сколько тонн бумаг вы туда уже предоставили. Если, согласно правилам внутреннего камплайнса, банк заподозрит, что вы опять отмываете доходы, полученные преступным путем, или опять финансируете террористов, он может запросить у вас любые документы. Почему я говорю: «Опять»? Потому что правила написаны таким образом, что любого из нас можно подозревать по одному и тому же поводу по десять раз в день.

Я предлагаю вместо того, чтобы устраивать шум и пытаться с пикой идти против мельницы, просто спокойно предоставить все документы. Улыбнуться банкирам. Сказать, какие они молодцы, как здорово они борются с террористами и с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Сказать им: «Так держать». И готовы привезти еще три тонны документов. Потому что в случае, непредоставления этих бумажек, РКО в этом банке у бизнесмена будет прекращено.

Недавно была статья, в которой я говорил о банковском контроле. Также предлагал вам посетить вебинар, который запланирован на 10 июня с одной банкиршей. Она про все правила внутреннего камплайнса знает лучше меня.

Проблема блокировки счетов коснулась минимум 30% населения страны. Больше года назад один чиновник докладывал, что за предыдущий период было больше 500 тысяч случаев.

Когда по тем или иным основаниям банки блокировали операции как у физических, так и у юридических лиц – это всеобщая проблема. Если кто-то не хочет в этом разобраться или не хочет в этом учиться… Ну, ладно.

Я не исключаю, что вы можете в любой момент точно так же получить очередную бумагу. Лучше знать, как на подобные требования реагировать. Что банки имеют право делать, а что нет.

По поводу любых подобных требований со стороны коммерческих банков мы с вами можем возмущаться до бесконечности, но, если вы не будете выполнять эти требования, вашу деятельность заблокируют. Ко мне какие вопросы? Не я эти правила придумал. Меня самого от них тошнит.

Спасибо и удачи в делах.