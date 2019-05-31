Что делать, если переплатили налог

Добрый день, коллеги.

Письмо ФНС России от 16 апреля 2019 года №СА-4-7/7164, где налоговики дают обзор судебной практики по налогам за первый квартал 2019 года.

Пункт 5 и положение абзаца третьего части 1 статьи 54 НК, о пересчете налоговой базы в период выявления ошибки, искажения, предоставляет налогоплательщику право отразить расходы предыдущих налоговых периодов в текущем налоговом периоде, если ошибки привели к излишней уплате налогов в конкретном предыдущем налоговом периоде. То есть данное решение, на стороне бизнесмена.

Если у бизнесмена была переплата, то он имеет право расходы предыдущих налоговых периодов отразить в текущем налоговом периоде. Налоговики были против, но спасибо суду за то, что они в данном случае проиграли.

Процитирую еще один абзац из этого судебного решения «Смысл данного положения состоит в том, что ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога, приведшая к излишней уплате налога, не имеет негативных последствий для казны, соответственно, исправление такой ошибки не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отображения исправленных сведений в текущей налоговой декларации, они поставили там себе на затраты, признается допустимым». Безусловно, я считаю, что налоговики действовали по закону. Но суд их поправил не только с точки зрения даже закона, а с точки зрения здравого смысла. Эти выводы, содержатся в Определении Верховного суда РФ от 21 января 2019 года №308-КГ18-14911 по делу А32-37022/2017.

Пункт 6 письма из этого же письма налоговиков с обзором судебно-арбитражной практики, он тоже крайней интересный. В нем говорится о том, что по смыслу пункта 1 статьи 105.1 Налогового кодекса, взаимозависимость, а именно этим часто налоговики пугают налогоплательщика и боятся бухгалтера. Я об этом все время говорю на семинарах. В данном случае ссылаюсь на решение высокой судебной инстанции и на само письмо налоговиков, цитирую: «Взаимозависимость как таковая не является основанием для установления более обременительного налогового режима для налогоплательщиков, входящих в единую группу компаний и имеющих в силу этого длительные экономически и исторически обусловленные хозяйственные отношения с иными участниками группы». Рекомендую пункт номер 6, прочитайте целиком.

Спасибо и удачи в делах.