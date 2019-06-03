ФНС снизит штрафы за недоимку... Но не всем

Добрый день, коллеги.

Продолжаем работать с письмом ФНС России от 16 апреля 2019 года №СА-4-7/7164, где налоговики дают обзор судебной арбитражной практики Верховного и Конституционного суда по налогам за первый квартал 2019 года.

В пункте № 7 налоговики, соглашаясь с определением Верховного суда, пишут о том, что, если ИП или ООО, занимаясь бизнесом, нарывается на штрафы со стороны налоговой инспекции, то, цитирую: «При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, такое общество имеет право уменьшить размер штрафа не менее чем в два раза». Даже, если вам доначислили недоимку 10 млн, штраф будет минимум 20%. За повторное нарушение штраф от 20 до 40%. Когда штраф 20%, то есть больше 2 млн рублей вам этот штраф уменьшают более чем в два раза, конечно, приятно.

Это позиция Верховного суда и кому интересно, вы можете посмотреть Определение Верховного суда от 5 февраля 2019 года №309-КГ18-14683 (решение Верховного суда по делу А76-5261/2017).

Также хочу обратить ваше внимание еще на парочку пунктов из письма ФНС России. Пункт № 10: «Прощение санкций, не признанных должником и не присужденных судом, не свидетельствуют о возникновении у должника дохода».

Безусловно, это здравый смысл. И спасибо суду, что он встал на сторону бизнесмена.

Еще один пункт, на который я рекомендую обратить внимание, звучит следующим образом. Если вы физическое лицо, то вы можете получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, даже если сроки в три года уже истекли. Об этом написано в пункте №11.

То есть, если вы пропустили срок по уважительной причине, то, соответственно, срок восстанавливается, и вы сможете воспользоваться налоговым вычетом по НДФЛ.

Следите за подобными обзорами, которые налоговики рассылают раз в квартал. В этих обзорах вы найдете массу полезной информации и сможете скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы сохранить свои деньги.

Сохраняйте свои деньги, процветайте, преуспевайте, а мы делали и будем делать все возможное, чтобы учить вас знаниям по правильной, законной оптимизации налогов.

Ближайший семинар состоится 4-5 июня 2019 года в Москве.

Спасибо и удачи в делах.