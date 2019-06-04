Был арендодатель – стал предприниматель

Добрый день, коллеги.

Продолжаю комментировать письмо ФНС России от 16 апреля 2019 года № СА-4-7/7164. Это обзор правовых позиций по налогам за первый квартал 2019 года по решениям Верховного и Конституционного суда.

Обращаю ваше внимание на пункт № 8 письма. Здесь черным по белому написано, что в случае изменения квалификации деятельности налогоплательщика (с деятельности физического лица на деятельность ИП) по результатам выездной налоговой проверки этому человеку доначислят и налог на доходы физических лиц. Хотя он мог его до этого уплатить. Но главное, что ему доначислят НДС. Мы это часто разбираем на семинарах.

Физическое лицо берет свою «недвижку» коммерческого использования и сдает своим организациям в аренду. Даже если все на 100% легально и бухгалтер удерживает НДФЛ с арендной платы. Но с точки зрения налоговиков, обширной судебной практики и ст. 2, ст. 23 ГК РФ, ст. 11 НК РФ, физическое лицо, которое сдает в аренду имущество коммерческого назначения, занимается предпринимательской деятельностью. И если он не зарегистрировался в качестве ИП, он все равно должен заплатить НДС.

Процитирую: «В ходе выездной налоговой проверки установлено, что гражданин в проверяемый период сдавал в аренду нежилые помещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, для ведения коммерческой, предпринимательской деятельности, в виду чего инспекция пришла к выводу, что сдача гражданином в аренду нежилых помещений является предпринимательской деятельностью, а полученные денежные средства являются доходом от предпринимательской деятельности». Учитывая изложенное, ему доначислили налоги по общей системе налогообложения.

Сам по себе этот пункт очень интересный. Все эти выводы содержатся в Определении Верховного суда РФ от 18 января 2019 года №78КГ18-66 – гражданин против межрайонной инспекции №28 по Санкт-Петербургу. И этот гражданин проиграл.

Поэтому вы можете безбоязненно сдавать в аренду личное имущество, которое не является имуществом коммерческого использования. Но аккуратно. Что называется – одна квартира, один автомобиль. Но если речь идет о нежилых помещениях, тут шансов нет никаких. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Просто сохраните свои деньги.

Спасибо и удачи в делах.