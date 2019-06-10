НК РФ станет толще на 117 страниц

Добрый день, коллеги.

Проект Постановления Правительства РФ 29 мая 2019 года № 4707п-П13«О внесении проекта федерального закона…». Правительство РФ решило в очередной раз обновить НК РФ, увеличив его на 117 страниц текста.

Изменение №1. В части, касающейся налогового контроля и администрирования, физическим лицам разрешат сдавать все документы через МФЦ: декларацию по налогу на доходы физических лиц и иные документы. Также через МФЦ «физики» могут получать соответствующие документы из налоговой инспекции.

Плюсы заключаются в том, что после того, как будет принят этот федеральный закон, единый платеж будет включать в себя не только транспортный, земельный и налог на имущество, но и НДФЛ. Физические лица будут платить единым платежом на основании налогового уведомления.

Минус заключается в том, что раньше они платили все налоги до 1 декабря года, следующего за отчетным. У них на уплату был почти год. Теперь физические лица должны будут заплатить налоги не позднее 10 дней со дня направления налогоплательщику соответствующего налогового уведомления. Это означает, что мы получим с вами море неплательщиков. Потому что в 10 дней физические лица не будут укладываться.

Изменение № 2. Также предлагается внести в НК РФ изменения, предусматривающие упрощение учета физических лиц на основе сведений, содержащихся в едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. То есть учет налогоплательщиков будет осуществляться с использованием абсолютно всех ресурсов, включая сведения из ЗАГСов. ИНН будет присваиваться при рождении.

Естественным путем ЕНВД и патентная система налогообложения будут исчезать. И чуть-чуть «упрощеночка». Это будет происходить постепенно.

Изменение №3. Следующее относится к плюсу. «Совершенствуя использование института зачета сумм, излишне уплаченных (излишне взысканных) платежей, регулируемых Кодексом, предусматривается с 1 января 2022 года осуществлять такой зачет вне зависимости от вида федеральных региональных и местных налогов и сборов». То есть, если вы переплатили по одному из налогов, он будет зачтен в счет уплаты других.

Изменение №4. Целый раздел в НК РФ будет посвящен совершенствованию противодействия размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения за границу.

По НДС существовал прекрасный способ вывода активов путем реорганизации. При этом можно было избавляться от виртуальных товарных остатков, и можно было выводить правильные и неправильные активы. Эти активы можно было выводить на УСН, если остаточная балансовая стоимость актива была меньше 150 млн рублей. И таким образом выводить сырье, материалы и все что угодно на упрощенку. С классики на упрощенку путем реорганизации, создания нового лица. Новое лицо путем выделения или разделения. Если новые лица рождаются, на УСН, ОБС меньше 150 млн рублей, в этом случае НДС был равен нулю. Как у передающей, так и у принимающей стороны НДС устанавливать не требовалось.

Это был потрясающий способ оптимизации НДС и вывода активов с нулевым налогообложением, как по прибыли, так и по НДС. Теперь эту лазейку с 1 января 2020 года собираются перекрыть.

По НДС, цитирую пояснительную записку к законопроекту: «В целях исключения возможности использования схем ухода от обложения налогом на добавленную стоимость». То есть точное следование нормам НК РФ, разъяснениям ВС РФ и Пленума ВС РФ, законодательству и всей судебной практики, оказывается, являлось схемой.

Самое интересное, что на этот счет существуют десятки разъяснений Минфина и ФНС России, подтверждающих, что НДС восстанавливать не надо. И все это теперь в пояснительной записке взяли и назвали схемами. Речь шла о соответствующем законе п. 3 ст. 70 НК РФ.

В целях исключения схем по НДС при реорганизации, организации и применении правопреемником специальных налоговых режимов, законопроектом предусматривается восстановление правопреемником сумм НДС. Если любой из этих правопреемников работает на спецрежиме.

Изменение №5. Все электронные сигареты теперь у нас подпадают под соответствующие акцизы. В НК РФ вносится изменение.

Изменение №6. А вот по налогу на доходы физических лиц, цитирую: «В целях реализации Поручения Президента РФ от 23 февраля 2019 года №ПР-277 предусматривается сокращение с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от НДФЛ». Подстава в том, что это освобождение будет действовать, только если продается единственное жилое помещение. Цитирую: «Это будет действовать в случае, если объект недвижимого имущества в соответствии с Жилищным законодательством РФ является единственным жилым помещением, находящимся в собственности налогоплательщика». Срок сокращается с пяти до трех лет, но при этом от НДФЛ будут освобождены только те люди, которые продают свое единственное жилье. И то после того, как они владели им 3 года. А если это второе жилье или третье, то извините, 13 % НДФЛ платите. А с нового года планируется 19% НДФЛ.

Изменение №7. В целях исключения незаконной налоговой оптимизации предусмотрен особый порядок учета прибыли и убытков при реорганизации. То есть опять прикрывают лазейку, связанную с реорганизацией.

Изменение № 8. По госпошлине микроскопическое послабление. Госпошлину будут возвращать, если государство не совершило юридически значимые действия.

Изменение № 9. А вот по единому сельхозналогу, тут могу сказать, что при упрощенке будут освобождены от налога по УСН всякие жилищные и прочие кооперативы, которые заключили договоры с людьми, близкими к людям, которые занимаются мусором. Можете почитать сами. Правильно, надо стимулировать эти жилищные организации сотрудничать с теми, кто занимается у нас мусорной реформой.

Изменение №10. Законопроектом предусматривается внесение изменений по единому налогу на вмененный доход и патентной системе налогообложения. В соответствии с этими изменениями в целях ЕНВД для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения, к розничной торговле теперь у нас не будет относиться реализация:

лекарственных препаратов;

обувной продукции;

предметов одежды;

принадлежностей к одежде;

и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

В том числе контрольными идентификационными знаками. Таким образом, в отношении розничной торговли перечисленными маркированными товарами предлагается запретить применение указанных специальных налоговых режимов.

Изменение № 11. Предлагается внести изменения в пункт 2.3 статьи 346.27 и пункт 6 статьи 346.45 Кодекса. Устанавливающие, что налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю и применяющие ЕНВД или патентную систему налогообложения, утрачивает право на применение указанных специальных налоговых режимов при осуществлении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В том числе контрольными идентификационными знаками. То есть в розничной торговле этим заниматься будет нельзя.

Поэтому, если будет принят этот федеральный закон, то потихоньку ЕНВД и патентная система налогообложения в части, касающейся реализации любых товаров населению, умрут сами по себе. Потому, что в ближайшее время у нас будет маркироваться абсолютно все. А для тех, кто выживет, могут быть, послабления. Регионы смогут делать по той же патентной системе налогообложения. А скорей всего, это будет ужесточение. Теперь в регионе стоимость патента будет устанавливаться не только в соответствии с ФЗ. Он будет устанавливаться также на единицу физического показателя. Например, средней численности наемных работников. Сейчас этого нет. На единицу количества транспортных средств. Судов водного транспорта. Или они могут установить стоимость патента на одну тонну грузоподъемности транспортных средств или на одно пассажирское место. На один квадратный метр площади, сдаваемой в аренду. Я прогнозирую, что ставки резко вырастут. И цель роста этих ставок – потихонечку взыскивать с патентщиков и с ЕНВДшников все больше денег в бюджет.

Будет возможность вводить повышенную налоговую ставку по земельному налогу в отношении неиспользованных по целевому назначению земель сельхозназначения в составе зон сельскохозяйственного использования населенных пунктов.

Штудируем проект федерального закона. В Госдуме он находится под № 720839-7.