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Владимир Туров

«Золотая эра» налоговиков: ВС РФ отменяет сроки давности

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Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Новость, которая буквально взорвала интернет. ВС РФ предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается до тех пор, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Т.е. ВС РФ предлагает отменить сроки исковой давности.

Пленум ВС РФ готовит дополнение к своему предыдущему решению. И я очень надеюсь, что Верховные судьи, услышав тот шум, который они наделали, одумаются, и это Постановление не пройдет.

В предыдущем постановлении по налоговым преступлениям написано: «Уклонением от уплаты налога следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату» (ст. 198-199 УК РФ). Эти деяния должны повлечь полное или частичное непоступление налогов в бюджет. А теперь они собираются к этому добавить, что «Преступление следует считать оконченным с момента неуплаты налогов в установленный срок, но такие преступления являются длящимися, поэтому срок давности уголовного преследования по ним исчисляется с фактического прекращения преступной деятельности, т.е. со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки».

Раньше сроки давности длились с окончания налогового периода, в котором налоги не были заплачены. Т.е. если кто-то не заплатил налоги за 2018 год, и срок уплаты закончился, допустим, 25 марта 2019 года, то с 25 марта 2019 года начинает исчисляться срок давности.

Раньше как было? 2 года прошло и все, ты свободен. А теперь 5-7-10 лет прошло, не важно. Тебя поймали, а ты, чтобы освободиться от уголовной ответственности, внес первую копейку. И только с этого момента стартует срок давности. Но, если мы так будем идти по этому пути, каков смысл тогда в этих сроках давности? Ну, объявите, что их не существует ни по каким преступлениям, связанным с государством.

С другой стороны, почему только связанным с государством? Давайте так же сделаем: если человек у кого-то что-то украл, сроки давности будем исчислять с того момента, когда человека поймали. Вы скажете, что это бред?

Или другая ситуация: арендатор задолжал арендодателю денег. Они расторгли договор, но арендатор по-прежнему должен арендодателю. 1-2-3 года, и все, сроки прошли. Давайте и здесь сделаем бесконечным срок давности, пусть он стартует, когда арендатор заплатит первую копейку арендодателю. Чтобы можно было арендатора подтянуть и через 10-15-30 лет. Это поможет, между прочим, рейдерским захватам. Это просто реабилитирует волну рейдерских захватов, поднимет ее на небывало высокие уровни.

Что это означает? Правильно: отмену срока давности, да еще и с обратной силой. Представитель «Пепеляев Групп» объясняет, что последует за новым постановлением по ст. 198 ч. 1 и 199 УК РФ«Чтобы освободиться от уголовного преследования, надо будет самому заплатить налог, пеню в размере налога и штраф, на который налоговая и не рассчитывала по истечению срока давности по НК, а также потому что выездную проверку за этот период не проводила». Так оно и есть, я полностью согласен с коллегой из «Пепеляев Групп». Налоговики потеряли всякую надежду, все нормально, все сроки прошли, 7-10 лет прошло. Но так как срок давности планируется сделать бесконечным, придут правоохранители и возбудят дело. Чтобы от дел освободиться необходимо заплатить.

Наступает «золотая эра» для налоговиков и правоохранителей. Если это перейдет из разряда проекта в разряд уже выпущенного постановления Пленума ВС РФ, это внесет хаос во всю судебную систему, во всю применительную практику. Это очень плохой прецедент. Так быть не должно.

Скажите, пожалуйста, коллеги. А вы верите, что здравый смысл возобладает? Напишите в комментариях. Мне просто интересно понять степень вашей веры или недоверия к государственному институту.

Жду ваши комментарии, а пока удачи в делах.

Владимир Туров

Владимир Туров — владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры». Практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, построению холдингов и индивидуальных налоговых схем

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