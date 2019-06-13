В 2020 году за переводы на карту доначислят НДФЛ и НДС...

Добрый день, уважаемые коллеги.

У меня в руках важное письмо ФНС России от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614. Я рекомендую каждому бухгалтеру и директору его проштудировать. Также рекомендую выучить почти наизусть всем физическим лицам, которые, тихонечко занимаются предпринимательской деятельностью.

В чем тема? Я привожу конкретные примеры из своей личной практики. Не из газет и журналов, не из судебной практики.

Пример №1. Одна женщина, долгое время через интернет продавала недорогую косметику. Она получала платежи со всей страны, как физическое лицо на свою карточку. Если у вас подобная ситуация, то необходимо зарегистрироваться в качестве ИП и перейти на УСН. Ради бога, спокойно работайте под 6%. Потому что в противном случае, конкретно в этом примере, вам будет доначислен НДС. Может быть, вы, конечно, сможете воспользоваться освобождением по ст. 145 НК РФ, если знаете, как это делать.

Воспользуйтесь этими примерами. Или в результате вы можете нарваться аж на 33% соответствующих налогов. 13% НДФЛ плюс 20% НДС.

Пример №2. У мужика было несколько «газелек». Эти машины не относятся к категории личного, домашнего и иного некоммерческого использования. Автомобили он сдавал в аренду. Необходимо заплатить НДС, хотя вы и не регистрировались ИП. А также необходимо заплатить НДФЛ 13%. Причем все это на классической системе налогообложения.

Пример №3. Собственник сдавал в аренду своей компании недвижку. Бухгалтер удерживала НДФЛ, но забыла про НДС. Пришли налоговики, посчитали, сколько дохода он получил за истекшие 3 года. В результате мужик заплатил в полной мере НДС, пени, и штраф 20%. Сумма получилась астрономическая. Потому что недвижки он сдавал в аренду много, и она была коммерческого использования. А значит, этот мужик занимался предпринимательской деятельностью.

Пример №4. Человек оказывал косметологические услуги населению. А люди сейчас платят все на карточку. Соответственно, тоже попандос. Необходимо заплатить НДС. И если не знаешь, как воспользоваться освобождением, плюс НДФЛ.

Пример №5. Прихожу на рынок, покупаю фрукты, но ККМ у него нет. «Кэша» у меня с собой не было. Перевел ему деньги на карточку.

Но в следующий раз, когда я пойду к этому мужику фрукты покупать, я его предупрежу, что он вляпается. Причем не в 2019 году, а с 2020 года, когда начнется массовый тотальный контроль. Потому что в данном случае он от меня получил перевод на карту, от другого, третьего, пятого, десятого, однозначно, предпринимательская деятельность. Ему вкорячится НДС + штрафы + пеня и все такое.

В руках у меня разъясняющее письмо ФНС России от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614. В этом письме налоговики дают все разъяснения по приведенным мной примерам. Подписал это письмо замначальника ФНС России Аракелов.

В этом письме даются прекрасно отработанные общие признаки, свидетельствующие об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности. Среди этих признаков систематическое получение дохода, покупка активов или имущества, целью которых является систематическое излечение прибыли. Например, человек купил недвижку, продал ее, как физлицо. Однако, если это происходит постоянно, значит, эта деятельность является предпринимательской. Среди признаков предпринимательской деятельности могут свидетельствовать следующие факты:

Изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;

Хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;

Взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени сделок;

устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

Все примеры, которые я приводил, подпадают под этот пункт. Приобретение имущества за счет кредитных договоров, или оплата с расчетного счета ИП тоже подпадает. И т.д.

Или еще один признак. Если он это имущество купил, а потом продал, или ранее это имущество использовалось в предпринимательских целях, тоже это будет считаться предпринимательством.

В общем, я бы рекомендовал вам самим это почитать. Но есть и хороший пункт 3: «Признаки, не позволяющие квалифицировать деятельность физического лица в качестве предпринимательской». Цитирую: «Деятельность физического лица не подпадает под определение предпринимательской, если отсутствуют ключевые признаки, поименованные в статье 2 ГК РФ». Я ее на каждом семинаре цитирую.

Среди этих признаков доходы полученные не в связи с самостоятельной предпринимательской деятельностью. Целый раздел описывает, как это, отчего и почему.

Какие доходы получены от не предпринимательской деятельности? Например, человек получает проценты из банка. Или по долларовому вкладу получает рубли за счет курсовой разницы. Отсутствует признак систематичности извлекаемой прибыли – это предпринимательской деятельностью не считается. Но тут написано: «Недопустимо признание деятельности предпринимательской на основе единичных случаев совершения гражданско-правовых сделок». И дальше идет соответствующее разъяснение. В то же время, не все так просто. Какие-то сделки единичные под предпринимательскую не попадут. Но если присутствуют иные факторы, которые позволят налоговикам переквалифицировать эту сделку в предпринимательскую, они это сделают.

Что это за иные факторы?

Показания лиц, оплативших товары, работы, услуги, что они действительно платили за это и перечисляли деньги на пластиковую карточку;

Выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности;

Акты передачи товаров, выполнение работ, оказание услуг. Только, если из указанных документов следует, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров или выполнение работ, оказание услуг;

Размещение рекламы в интернете;

Выставление образцов товаров в местах продажи;

Закупка товаров или материалов на систематической основе;

Заключение договоров аренды помещений.

Все эти признаки подпадают под предпринимательство, и в этом случае даже по единичным сделкам будет доначислен НДС и НДФЛ. Дальше они делают вывод: «Вместе с тем само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом». То есть, вывод такой, что даже если ты прибыль не получаешь, все равно эта деятельность из-за этих факторов может быть отнесена к предпринимательству.

В пункте 4 подробно написано, как этот человек может уйти от НДС в соответствии со статьей № 145 НК РФ. Если он написал соответствующее заявление на освобождение. Налоговики тут следуют решениям Верховного суда и дают лазейку. Они говорят, что даже после налоговой проверки, когда тебе НДС доначислили, если у тебя оборот был меньше 2 млн рублей в квартал, ты можешь воспользоваться правом не платить НДС. Только, если ты написал соответствующую заявку в налоговую инспекцию. Другое дело, что не все люди это знают.

Я вам рекомендую этот документ проштудировать. Тут куча нормативной базы и соответствующих ссылок на решения Верховного суда.

Еще один раздел про НДС: «Если налоговым органом доказано осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и заключившим соответствующие договоры в качестве физического лица, то в отношении дохода от данной деятельности это лицо является, в частности, плательщиком НДС».

Эти ошибки совершают не только физические лица, но и предприниматели.

Сейчас какое-то поветрие массовое принимать деньги на карточку. Я готов предоставить инструкцию из Центрального банка, где наложен прямой запрет на использование личных счетов физического лица в предпринимательской деятельности. И соответственно, карточных счетов. Но дело даже не в этом. Вы поймите одну простую истину. Этот контроль введен соответствующим законом с 1 января 2019 года. Массовых проверок пока нет. Хлопать начнут с 2020 года.