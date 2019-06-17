18 признаков «грязного» аутсорсинга

Что значит быть настоящим? Неподдельные эмоции, искренние слова и ни грамма фальши? Или быть настоящим – это быть самим собой? В жизни у каждого свои критерии «настоящести»… Каждый по-своему выявляет подделки среди людей. И у каждого своя шкала. Для одних дам «настоящий мужик» – этот тот, кто стукнул кулаком по столу и рявкнул матом. Для другой категории дам – это «аленыделоны», которые носят на руках и читают под луной сонеты Шекспира…

В налогах эти критерии четки и структурированы. В переводе на человеческий язык идея «быть настоящим» заключается в следующем: слова совпадают с делом, обещаниями, целями и временем. Только точные данные и конкретика. Иначе – схема…

Например, в Постановлении АС Уральского округа № Ф09-3011/19 от 06.06.2019 года по делу №А76-19287/2018 индивидуальный предприниматель оказывал услуги по управлению только на словах. А значит, с точки зрения налогов, он не был настоящим…

В чем суть? ИП (тридцать с хвостиком сотрудников в штате) оказывал услуги по управлению одной компании (на самом деле пяти). Вроде бы, управлял… Вроде бы, с документами полный порядок… И, вроде бы, налоги платил исправно. В эту «одну компанию» пришла выездная проверка: сотрудники ИФНС решили, что управление на аустсорсинге фиктивное. Итак, 19 признаков.

Признак №1: устная договоренность по размеру вознаграждения

«Обсудили и решили, сколько будем платить. Все по обоюдному согласию», – рассказал директор компании. Ни расчета размера вознаграждения, ни калькуляции, ни сметы затрат за управленческие услуги… Ни-че-го… Все только на словах…

Признак №2: нет конкретики в документах

Управленец каждый месяц проводил маркетинговые исследования. Типа проводил. Вполне логично, что налоговики захотели посмотреть результаты этих исследований и рекомендации по их использованию. Увы, но подробностей инспекторы так и не узнали.

Кроме того, в актах оказанных услуг нет четкой информации, позволяющей идентифицировать конкретную услугу. Что значит «разработка маркетинговой стратегии»? Разве это точные данные? Разве из этого определения понятно, какие работы были проделаны? Это трактовка общего содержания. Инспекция верно отметила, что в отчетах нет количественных, качественных и ценовых показателей.

Признак №3: противоречивые сведения в отчетах

В ежеквартальных расчетах ИП написано одно, а по факту и при внимательном рассмотрении – обычная отписка, далекая от реальности. Например, индивидуальный предприниматель указал, что размер вознаграждения определялся характером и объемом оказанных услуг. Однако из отчетов не прослеживается зависимость стоимости услуг ни от результатов деятельности управляемых компаний, ни от количества оформленных документов, ни от других показателей.

Плюс, проверяющие нашли еще одну нестыковочку: перечень услуг в ежеквартальных расчетах не совпадает с услугами, перечисленными в ежемесячных отчетах.

Признак №4: фиксированная оплата услуг

Зачем платить за результат? Зачем мудрить с привязкой к процентам, если платишь N-ную сумму за преспокойненькое управление? Налогоплательщик и ИП думали, что так можно. Сотрудники ИФНС были иного мнения: должна быть мотивация, взаимосвязь между оплатой, объемами услуг и достижениями в виде роста прибыли. Выручка выросла с 374,6 млн руб. до 529,3 млн руб., а вознаграждение – ни больше, ни меньше… Просто фикс. А значит, управление на аутсорсинге – это просто фарс…

Признак №5: компенсация представительских расходов и оборудования

Налогоплательщик оплачивал индивидуальному предпринимателю покупку оргтехники, оборудования, представительские и непредвиденные расходы. Аж 45% от общей стоимости услуг! На что это похоже? Правильно, на работу генерального-коммерческого-финансового директора (или отдела) по ТК РФ. И на отсутствие самостоятельности. Причем в договоре по оказанию управленческих услуг не было ни малейшего намека на подобные выплаты.

Признак №6: устная отчетность о проделанной работе

Зачем писать, когда можно отчитаться в устной форме? Обсудили и поверили друг другу на слово.

– Что сделал?

– Разработал маркетинговую стратегию!

– Молодец, держи конфетку:)

Работники индивидуального предпринимателя не составляли отчеты о проделанной работе. Никаких документов и подтверждений: все на доверии…

Признак №7: нет расчетов размера вознаграждения

Фиксированное вознаграждение – это плохо. Особенно плохо, когда нет четкой формулы, по которой этот фикс рассчитывается. В этой истории формула была. Только странная, мутная и не подтвержденная фактами. В квартальных расчетах: зависит от характера и объема услуг. А в ежемесячных отчетах: «договорная стоимость одного часа услуг и количество часов, затраченных на исполнение обязательств по оказанию управленческих услуг, приведенных в отчетах о проделанной работе». В общем, запутались ребята и объяснить, как считали на самом деле, не смогли.

Признак №8: несовпадение по времени

И снова все через одно место: «Количество отработанных часов в помесячном расчете не соответствует количеству часов, отраженных в табелях учета рабочего времени сотрудников ИП, в которых отражены данные по количеству отработанных часов в месяц каждым работником».

Признак №9: нет квалифицированных специалистов

Если вы заявляете, что оказываете маркетинговые услуги, у вас в штате должны быть маркетологи. Если вы занимаетесь финансовым консалтингом, у вас должны работать квалифицированные финансисты. Логично? Да. ИП оказывал услуги по обслуживанию оргтехники и офисных программ, однако в штате отсутствовали специалисты соответствующего профиля и квалификации.

Признак №10: нет имущества и транспорта

Из этого признака следует 2 вывода:

Это шарашкина контора без окон, дверей и людей, которая существует только на бумагах и ради НДС; Это почти нормальная контора, только слегка взаимозависимая и подконтрольная. Пользуется имуществом и транспортом своего друга-брата-свата. И тоже ради налоговой выгоды.

В этой истории индивидуальный предприниматель соответствовал параметрам пункта «2».

Признак №11: общий персонал, руководство и родственные связи

Директора работали по совместительству, получали зарплату и тут, и там… Менеджеры, главбух и юрист тоже трудились на «два фронта»… Кругом друзья и родственники, взаимозависимость и аффилированность…

Признак №12: формальный перевод работников

…без изменения трудовых обязанностей и рабочих мест. Основная доля работников индивидуального предпринимателя (21 человек или 58% от численности) ранее являлись сотрудниками взаимозависимого ИП, который оказывал аналогичные услуги.

Признак №13: офисы находятся в одном здании

Индивидуальный предприниматель и управляемая организаций арендовали офисы у одного арендатора по одному адресу и в одном помещении.

Признак №14: обналичивание денежных средств

Денежные средства, полученные за оказанные услуги, ИП в течение 2-55 дней переводил на свои лицевые счета, как «физика», и снимал. По мнению инспекции, это свидетельствует «об обналичивании части выручки ООО под видом вознаграждения за услуги ИП».

Признак №15: оказание услуг по управлению взаимозависимым компаниям

Казалось бы, оказание услуг по управлению только одной компании намекает на схему… И желательно быть востребованным управленцем на аутсорсинге и помогать командовать еще паре-тройке контрагентов. Да, так и есть. Вот только нужно учесть: популярность не должна распространяться на взаимозависимые компании. В этом деле ИП оказывал аналогичные услуги еще пяти компаниям с общими учредителями-руководителям-менеджерами-братьями-сестрами. С одними и теми же поставщиками и покупателями…

Признак №16: расчетные счета открыты в одном банке

Индивидуальный предприниматель и налогоплательщик обслуживаются в одном банке. Но беда не в этом, а в том, что при соединении с системой «Интернет-Банк» их IP-адреса совпадают.

Признак №17: отсутствует экономическая оправданность расходов на управление

Несоразмерные расходы: зачем и для чего работать с управленцем, который высасывает деньги без видимого эффекта? Либо компания косит под дурачка и сорит деньгами, либо дорожит наличностью и выводит… «С 2013 года по 2015 год (включительно) расходы на управленческие услуги возросли в 7,6 раз (34 429 100/ 4 525 000), при этом доходы и прибыль увеличились только в 2,1 раза (1 569 073 693/749 033 130) и в 1,94 раза (4 592 040/ 2 367 585)».

Признак №18: управленец зарегистрирован в качестве ИП за 1 месяц до заключения договора

Цель столь быстрого создания и заключения договора очевидна. Особенно, в совокупности с предыдущими 17 признаками…

Суды пришли к выводу, «что обществом создан формальный документооборот, опосредующий экономически необоснованные расходы на управленческие услуги с целью завышения расходов общества по налогу на прибыль и обналичиванию освобожденных от налогообложения денежных средств под видом оплаты завышенной стоимости управленческих услуг через расчетный счет предпринимателя; установленные налоговым органом обстоятельства подтверждают направленность действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды».

Надеюсь, вы дочитали эту статью до конца и разобрались с тем, как важно быть настоящим. Быть самостоятельным и добросовестным. А мораль этой истории такова: меньше болтай – больше делай. Принцип, который работает и в жизни, и в налогах. А в этом деле слишком много «устных договоренностей»…

Юлия Баранова, эксперт по оптимизации налогов и безопасности бизнеса:

Очень показательная история. Стоит безусловно начинать с рассмотрения первой инстанции. Здесь начинается все самое интересное. Боюсь, что после такого отрицательного прецедента половина бизнесменов в России начнут расторгать договоры управления.

Но я советую более внимательно изучить доводы налоговиков, которые сыграли не на руку налогоплательщику, и не допускать или устранить подобные ошибки.

Где же у нас «накосячили» горе-оптимизаторы:

ИП был зарегистрирован за месяц до заключения с ним договора на оказание услуг по управлению.

В штат умудрились устроить 35 человек, которые одновременно являлись сотрудниками обслуживаемой организации.

Заявлялся целый спектр оказываемых услуг (юридические, бухгалтерские, маркетинговые и управление), но ни по одному из направлений не было предоставлено мотивированного и обоснованного отчета. Т.е. отсутствовало документарное подтверждение оказания услуг.

В ходе опроса свидетелей было установлено, что все отчеты сводились к устному общению.

Деятельность фактически велась по одному адресу.

Расчетные счета ООО и ИП были открыты в одном банке, но это не так страшно, как то, что для входа в интернет-банк использовался один IP-адрес.

Управляющему компенсировали 23,5 млн руб. понесенных затрат без единого подтверждающего документа. И самим договором не предусматривалась возможность компенсации расходов.

Ну, и вишенка на торте! Стоимость услуг определялась путем устной договоренности между учредителем и управляющим и не имела никакой зависимости от результатов фактической деятельности.

После всего вышеперечисленного, совсем не удивительно, почему суды трех инстанций встали на сторону налоговых органов. Плюс ко всему, налоговикам еще и удалось доказать, что вся данная ситуация была выстроена исключительно с целью получения необоснованной выгоды между взаимозависимыми и аффилированными лицами.

Затевая любого рода реорганизацию, прежде всего, задумайтесь о деловых целях, их обосновании, а уж после начинайте действовать. Ну, и не стоит забывать о признаках самостоятельного и добросовестного лица.

Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор "Блога о налогах Турова Владимира"