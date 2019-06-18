ФАС намерена отбирать у бизнеса патенты и изобретения

Добрый день, коллеги!

Хорошая новость. Спасибо Минэкономразвития и лично господину Орешкину за то, что они отклонили законопроект ФАС и заставили его переделать.

О чем он был?

ФАС предложили в принудительном порядке отбирать у компаний их патенты и изобретения на лекарственные препараты, если они откажутся поставлять препараты в Россию или как-то иначе воспрепятствуют доступности медикаментов. А также на любые другие полезные изобретения, если это препятствовало интересам РФ. При этом правообладателю должны выплачиваться соответствующие деньги.

Это, конечно, полнейший треш и беспредел. У нас и так все ученые разбежались. Сотнями тысяч уезжают в те места, где у них патенты никто не отбирает. Если что-то изобрели, то это им принадлежит всю жизнь, и они богатеют на этом.

Я недавно анализировал рынок инвестиций, в том числе и в РФ. Дело Калви или недавний рейдерский захват одного российского предприятия и ряд других дел, по сути заставили иностранных и российских инвесторов, которые держат свои деньги за рубежом, отказаться от идеи вкладывать что бы то ни было в Россию. Последней «ласточкой» является крупнейший американский инвестиционный банк. Который решил, что инвестициями и такими делами, начиная с 2020 года, они в РФ заниматься не будут.

Как только этот банк года уйдет с территории РФ, то еще долго ни одна серьезная компания в РФ инвестировать не будет. Посмотрите на этот счет официальную статистику. Цитирую: «Риск инвестиций в Россию не высокий, а запретительный». Это сказал бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян об уходе из страны самого успешного западного инвестбанка. Кого только в нашей стане этот банк не финансировал, чтобы эти компании вышли на международный рынок и продали свои акции. Организовывал IPO для Лукойла, Роснефти, он консультировал российское правительство, у него безоговорочное лидерство в сопровождении сделок M&A. Уход банка знаковый, после этого наступит ж*па.

Слава богу, что решение ФАС не прошло. В соответствии с которым у государства было бы безусловное право отнимать патенты и изобретения у собственных граждан и компаний.

Что посоветую? Скажу за себя. Может быть, вы со мной не согласны и выразить свое несогласие внизу под этой статьей. Я буду очень опасливо в России инвестировать и пытаться развивать. Может быть, вам не страшно. Развейте, пожалуйста, мои страхи и опасения.