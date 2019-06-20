Вычет НДС как индикатор честности бизнеса. Нормально?

Добрый день, коллеги.

В прошлом году замглавы ФНС России Егоров пообещал легализовать клининговую отрасль и так называемых фасилити-операторов.

Фасилити-оператор – это мультисервисные компании, в сферу деятельности которых входит внутренний и внешний клининг (уборка помещений), техническое обслуживание оборудования и сетей, охрана, аутсорсинг, обслуживание автопарка. Цель – сделать так, чтобы то или иное здание нормально функционировало. И у хозяина или арендаторов не было никаких дополнительных проблем.

ФНС запущен реестр добросовестных фасилити-операторов на сайте белыйфм.рф. Он предназначен для информирования заказчиков о добросовестности участников отрасли клининга и технической эксплуатации. Заказчики детально могут оценить потенциальных контрагентов еще на стадии выбора оператора клининговых услуг. У участников рынка появился стимул для повышения открытости и привлечения заказчиков.

Как же ФНС России оценивает добросовестность клининговых компаний?

В первую очередь раскрываются данные, характеризующие долю вычетов по НДС. Как пишет ФНС России, доля вычетов по НДС – это показатель, который является значимым индикатором объема услуг, оказанных налогоплательщиком собственными силами. И, как следствие, степень налогового риска взаимодействия с отдельным налогоплательщиком.

Реестр добросовестных фасилити-операторов регулярно обновляется. В нем размещены данные только для тех организаций, которые работают на общей системе налогообложения. Спецрежимников они проигнорировали.

Мне интересно, у нас хартия сельскохозяйственных товаропроизводителей подписана. ФСБ провела рейды и пошли отчеты о том, что сельское хозяйство, по крайней мере, крупные компании, в полном объеме платят НДС. Тоже, наверно, надо создать реестр добросовестных сельхозпроизводителей, которые работают на классике. И оценивать степень добросовестности по максимальному вычету по НДС. Желательно, чтобы этот максимальный вычет был где-нибудь 30% и не больше. А все остальное, конечно же, по НДС родина должна получать. А потом можно будет этот максимальный вычет снижать и довести до нуля.

Самыми добросовестными компаниями будем считать тех, у кого вычета по НДС нет, кто платит его со всего оборота. А после этого взять и также пройтись по строителям и транспортным компаниям. Да по всем. Вы скажете, что я глумлюсь? Да. Потому что не может вычет по НДС являться индикатором честности и легальности.

Есть такие вещи, которые основаны на здравом смысле. Если, например, в той же клининговой отрасли у человека вычет по НДС 99%, то, наверно, присутствует какая-то липовость. Но дело в том, что государственные правоохранительные органы не могут оценивать эти вещи, как я их оцениваю, на основе собственного мнения. Да, блин, если в клининговой, транспортной или в строительной компании вычет по НДС 99.9% явно, что-то тут не то.

Я не являюсь чиновником, у меня нет доступа к АСК НДС-2, не имею права проводить запросы, смотреть счета-фактуры, делать анализ контрагентов на предмет добросовестности, допрашивать и так далее. У налоговиков все это есть. Просто это критерий добросовестности и порядочности – вычет по НДС.

ФНС будет давить на бизнесмена. Заставят их в той или иной степени подвинуться из-за страха. Соответствует ли это закону? Ответ: нет. Нужны какие-то иные критерии законодательно установленные.

Мне интересно, какую отрасль следующей у нас будут легализовать такими методами. А что думаете вы? Как вам эта идея налоговиков: оценивать добросовестность, порядочность, честность и законность работы по показателю? Как вы это оцениваете с точки зрения закона, НК РФ, ГК РФ, в конце концов? Выскажите свое мнение, пожалуйста.

Вычетов по налогу на добавленную стоимость, который является значимым индикатором объема услуг, оказанных налогоплательщиком собственными силами и, как следствие, степень налогового риска взаимодействия с отдельными налогоплательщиками. Как вы оцениваете этот индикатор?

Государство, особенно налоговые органы, Роскомнадзор и Росфинмониторинг, они просто бьют все рекорды по скорости наведения порядка в том виде, как они его понимают. То есть с точки зрения полного, абсолютного тотального контроля мы уже недалеки от финиша. С одной стороны, может, это неплохо, но с другой, как и кто будет пользоваться результатами этого тотального контроля?

Спасибо и удачи в делах.