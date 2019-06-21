Владимир Туров

ВС РФ: ИП-упрощенцы неверно платят страховые

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Добрый день, коллеги.

Никак не утихнут споры по поводу того, что если ты ИП, допустим, «доходы минус расходы» на УСН, то можно страховые взносы (я имею в виду 1%) рассчитывать по-другому. На этот счет было судебное решение КС РФ, где написано, что если ИПшник работает на «классике», то он должен рассчитывать 1% страховых взносов «доходы минус расходы». Он получил прибыль, и соответственно, страховые взносы рассчитываются из этой суммы. Далее, из этой прибыли отнимаются 300 тысяч, умножается на 1% и затем идет расчет.

Некоторые бизнесмены и я подумали, что к упрощенцам это тоже относится. Они должны взять «доходы минус расходы» на 15%, получить прибыль, от нее отнять 300 тысяч и умножить на 1%. Нет, это ошибочная точка зрения. Суды тут немножко посомневались и судебная практика встала не на сторону бизнесменов. ВС РФ в очередной раз пишет об этом в решении от 8 июня 2018 год №АКПИ18-273.

Хорошее судебное решение. Я имею в виду, что оно все грамотно расписывает. ВС РФ пишет следующее: «Налоговым кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за соответствующий расчетный период предусмотрен только в отношении тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают налог на доходы физических лиц…». То есть тех, которые работают на классике. А дальше куча материала, что к упрощенцам это никакого отношения не имеет.

Я не думаю, что позиция ВС РФ будет скакать туда-сюда. Документ довольно толстый. Поэтому, если кто-то еще сомневается, что на УСН, даже если вы работаете с базой «доходы минус расходы», должны страховые взносы рассчитывать со всех доходов минус 300 тысяч, то это ошибка. Почитайте решение Верховного суда от 8 июня 2018 года АКПИ18-273. Я думаю, что у вас этих вопросов тоже больше не будет.

Спасибо и удачи в делах.

Владимир Туров

Владимир Туров — владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры». Практикующий и ведущий специалист по планированию налогов, построению холдингов и индивидуальных налоговых схем

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