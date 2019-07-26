Этот закон потрясет каждого

Добрый день, друзья.

У меня в руках совершенно потрясающий документ: Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Этот закон в прямом смысле, потрясающий: он потрясет морально многих из вас. Также многих из вас этот федеральный закон перевернет вверх тормашками и тоже потрясет, чтобы вытрясти дополнительную копейку. Этот закон всех уравнивает, и теперь все будут платить налоги.

О чем этот Федеральный закон?

Первое. Вы, как физическое лицо, совершаете сделки с помощью различных платежных систем типа Яндекс. Деньги или PayPal и т.д.. Теперь у налоговиков будет полный доступ ко всем вашим операциям, и они смогут увидеть, что вы занимаетесь коммерческой деятельностью и вытрясти с вас налоги.

Второе. Если же вы – ИП или юридическое лицо, и тоже используете данные электронные системы платежей, чтобы совершать сделки, то вы теперь тем более станете полностью открытой книгой для коммерческого банка, для ЦБ РФ и для налоговых органов.

Третье. Согласно этому Федеральному закону, любые системы электронных платежей должны будут зарегистрироваться в ЦБ РФ и открыть специальные счета в коммерческих банках. Информация обо всех этих транзакциях будет автоматически передаваться на площадку Центрального банка. Вот такая цепочка… Плюс эти сведения будут передаваться по первому запросу в налоговые органов в течение трех дней.

Это вся суть данного Федерального закона, который вступил в этой части в законную силу с момента его опубликования.

Как это будет работать

В качестве подтверждения своих слов я процитирую некоторые вещи. Введена куча терминов: агент, субагент, платежный агрегатор.

Цитирую: «Платежный агрегатор – юридическое лицо, привлекаемое оператором по переводу денежных средств в соответствии со статьей 14.1 настоящего Федерального закона…». Т.е. платежный агрегатор будет являться агентом, это как раз площадка. А оператор – это коммерческий банк. Итак, оператор (это банк), в котором тот же PayPal обязан открыть соответствующие счета. Эти специальные счета в случае банкротства оператора никуда не денутся. Деньги оттуда никуда не уйдут: это хорошая новость. В случае банкротства площадки, банкротство не будет распространяться на те деньги, которыми площадка в ваших интересах оперировала. Это тоже хорошая новость.

Но сначала про налоговиков. Цитирую: «Оператор по переводу денежных средств обязан выдавать налоговым органам справки о наличии у него специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на них, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами), в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на них, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами) у такого оператора по переводу денежных средств, могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении этих организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами)».

Итак, оператор – это банк. Кто такой банковский платежный агент или субагент? Платежный агент или субагент – это любой посредник, у которого нет банковской лицензии. Я считаю, что тот же PayPal является банковским платежным агентом. Согласно данному Федеральному закону эти организации имеют право собирать деньги с физических лиц, с юридических лиц, совершать платежи, но под контролем своего банка и под контролем ЦБ РФ. Когда налоговики в течение трех дней получат любые выписки обо всех операциях банковского платежного агента, естественно, в этих выписках будет видна вся картина, интересующая налоговиков по физическому или юридическому лицу.

Цитирую дальше: «Форма (форматы) и порядок направления налоговыми органами запроса оператору по переводу денежных средств устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Форма и порядок предоставления оператором по переводу денежных средств информации по запросам налоговых органов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, по согласованию с Банком России. Форматы предоставления оператором по переводу денежных средств в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Что еще интересного в этом законе? Всем этим субагентам, площадкам, или агентам поручено идентифицировать каждое физическое лицо, юридическое лицо на предмет, не являются ли они экстремистами или террористами… Критериев сотни. И им дано право при обнаружении каких-либо критериев экстремизма или терроризма блокировать либо приостанавливать все операции, как это делают коммерческие банки. Потребуют тонны бумаг, объяснений и т.д.

Цитирую: «Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять перечень банковских платежных агентов (субагентов) налоговым органам по их запросу. Банковский платежный агент обязан передавать оператору по переводу денежных средств информацию о привлеченных банковских платежных субагентах, необходимую для включения их в указанный перечень, в порядке, установленном договором с оператором по переводу денежных средств».

И далее: «Несоблюдение банковским платежным агентом требований статей 14 и 14.1 настоящего Федерального закона, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, условий заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 14.1 настоящего Федерального закона, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств в части условий приема электронных средств платежа, полноты и своевременности перевода денежных средств по операциям с использованием электронных средств платежа является основанием для одностороннего отказа оператора по переводу денежных средств от исполнения договора с таким банковским платежным агентом».

Какой же вывод? Коммерческие банки контролируют PayPal и прочие площадки. Эти площадки обязаны контролировать физических лиц, юридических лиц и ИП. Если коммерческому банку покажется, что этот оператор нехорошо идентифицирует своих клиентов, тогда этот банк просто отрубит к чертовой матери все операции… Соответственно, все операции у платежного агента тоже будут остановлены.

Цитирую дальше: «Порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов устанавливается нормативными актами Банка России и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом».

Что еще? «Оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами». Буквально каждая транзакция будет иметь уникальный код. Наверное, это хорошо.

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Еще один важный момент: «Статья 14. Требования к привлечению банковского платежного агента (субагента) оператором по переводу денежных средств.

Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», вправе на основании договора привлекать банковского платежного агента:

1) для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением банкоматов;

2) для обеспечения предоставления клиентам электронных средств платежа и (или) обеспечения возможности использования электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;

3) для проведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, предоставления указанному клиенту – физическому лицу электронного средства платежа».

Или еще: «6. По специальным банковским счетам, предусмотренным пунктом 3 части 3 и пунктом 3 части 4 настоящей статьи, могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного агента (субагента);

3) списание денежных средств в пользу оператора по переводу денежных средств, включая вознаграждение;

4) списание денежных средств на банковские счета;

5) операции, осуществляемые по специальному банковскому счету платежного агента в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в случае совмещения банковским платежным агентом (субагентом) своей деятельности с деятельностью по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Вывод

Вывод я написал в самом начале этой статьи. Не знаю, станет это явление массовым или не станет, но у налоговиков теперь появится абсолютно легальная, быстрая возможность в течение трех суток получить информацию обо всех транзакциях любых физлиц, ИП и юридических лиц, использующих такие площадки, как PayPal. Если налоговики увидят, что физическое лицо получает слишком много денег из разных источников и это не подарки, тогда они доначислят этому «физику» налоги, объявив его ИП на классической системе налогообложения. Не только НДФЛ 13%, но и, вполне возможно, НДС 20%… Если у этого человека обороты были меньше 2 млн рублей в квартал, тогда можно отбить доначисления, воспользовавшись нормами статьи 145 НК РФ, но НДФЛ придется заплатить. Я с этим неоднократно сталкивался.

Когда налоговики, глядя через систему PayPal, видят доходы, а расходы человек подтвердить не в состоянии, соответственно, ему придется платить налоги со всего оборота. Это минимум 13% НДФЛ, и, возможно, НДС 20%.

Аналогичная ситуация относительно юридических лиц. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право открывать коммерческие счета на подобных площадках. «Физик» имеет право открывать счета только для потребностей личного, домашнего, семейного и иного потребления, не связанного с коммерческой деятельностью. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, наоборот, должны сразу заявиться, как бизнесмены, и спокойно работать. Теперь это полностью под контролем налоговиков: если налоговики захотят получить эту информацию, они ее получат.

По моему мнению, если не будет перегибов в применении этого закона, в том числе посредством полной блокировки какой-то ветки, данный федеральный закон просто уравнивает права налогоплательщиков. У нас все физические лица. Все ИП и юридические лица являются налогоплательщиками, и до сих пор те физические лица, которые использовали данные площадки для коммерческой деятельности, по сути выпадали из контроля и не платили налоги. А теперь и физические, и юридические лица будут платить налоги. Поэтому, данный федеральный закон нужен для наведения порядка. Я понимаю, что многим из вас этот закон не понравится. Но мне кажется, это честный закон.

Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого закона. Как вы считаете, честно или не честно со стороны государства заставить всех платить налоги, включая физических лиц, которые пользовались той же системой PayPal для коммерческой деятельности?

Спасибо, удачи в делах.