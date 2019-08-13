Единый пенсионный налог: вы «за» или «против»?

Владимир Туров провел прямой эфир Александром Игнатьевым — аудитором, актуарием, преподавателем и публицистом. Тема эфира — идея Александра Владимировича о введении единого оборотного пенсионного налога по ставке 2,4%.

Суть инициативы заключается в следующем: убрать страховые взносы и ввести оборотный налог по ставке 2,4%. Базой для начисления налога станет не ФОТ, а объем выручки. Для замены тарифа в 22% от фонда оплаты труда будет достаточно 2,4% от выручки, причем эта цифра — 2,4% — позволит наполнить пенсионный бюджет требуемыми для выплат 6,2 трлн руб.

По мнению автора, для этого налога не страшна никакая демографическая ситуация, даже полная роботизация экономики, при этом вопрос повышения пенсионного возраста отпадет сам по себе раз и навсегда.

В выигрыше окажется каждый работодатель, чей фонд оплаты труда (включая теневой) превышает 12% в выручке (без НДС). При этом, чем большую долю в выручке составляет фонд оплаты труда, тем больше будет выигрыш предпринимателя от пенсионного оборотного налога.

Мнение слушателей разошлись: часть поддержала идею, а часть выразила недовольство и посчитала убыточным этот налог для бизнеса. Нашлись и те, кто предложил ввести этот налога не с выручки, а с торговой наценки. Именно в такой версии, этот налог был бы безболезненным для бизнеса и выгодным для государства.

А как вы считаете? Поможет ли идея Александра Игнатова экономике нашей страны, пенсионерам и бизнесу?

Может быть, у вас есть свои предложения о том, как снизить налоговую нагрузку на бизнес? Как сделать так, чтобы работодатели платили «белую» зарплату, и при этом не разорились? Как обеспечить гражданам достойную пенсию? Пишите комментарии к этой статье.

А у вас есть инициативы, как улучшить НК РФ, как создать благоприятный для бизнеса климат в нашей стране? Присылайте ваши идеи на vladimir@turov.pro и станьте участником прямого эфира с Владимиром Туровым.