Какая оптимистичная женщина (про ККТ, проверки и штрафы)

Добрый день, коллеги.

У меня в руках разъяснение, написанное в виде статьи Селяниной Ж.С, советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса. Она решила дать разъяснение относительно того, кто имеет право не применять ККТ до 1 июля 2021 года.

Итак, кто получил отсрочку до 1 июля 2021 года и может не применять ККТ. Цитирую:

«Это ИП, не имеющие наемных работников, из нижеперечисленного перечня:

реализующие товары собственного производства (если вы самостоятельно, своими силами испекли пирожки, изготовили мебель, поделки и т.д.);

оказывающие услуги (если вы стоматолог, косметолог, парикмахер и т.д., работаете один);

выполняющие работы (если вы что-то чините, строите, ремонтируете и т.д., работаете один)».

И дальше госпожа Селянина пишет следующее: «Если вы что-то не понимаете, в чем-то не уверены, не нужно сочинять небылицы, спрашивать у коллег по бизнесу, которые, как и вы, не уверены в своих познаниях. Обратитесь в налоговую инспекцию через личный кабинет, позвонив по телефону, и получите ответы на свои вопросы в письменном виде, чтобы успокоиться и в случае проверки предъявить документ о том, обязаны вы применять ККТ с 01.07.2019 или на вас распространяется отсрочка».

Ну, и дальше она пишет про проверки, штрафы, что никаких вычетов на сумму купленной ККТ нет, что вычеты закончились в 2018 году. И дальше она пишет, что все будет хорошо. Цитирую: «Ввиду всего изложенного хочу еще раз подчеркнуть: внимательно читайте законы и все изменения в них, обращайтесь к компетентным организациям за разъяснениями. Лучше лишний раз задать вопрос, чем платить лишние деньги за ошибки. Успехов в работе без проверок и штрафов!»

Какая оптимистичная женщина! Я серьезно говорю. Чтобы вот так вот налоговый инспектор писал такие оптимистичные письма, да еще и ставил восклицательные знаки… Да, я вас умоляю!

Вывод: все должны использовать ККТ, кроме тех ИП, которые своими ручками чего-то там делает и после этого продает. А для тех, кто работает чуть более серьезно, у кого в штате от 1 до нескольких тысяч сотрудников, я подготовил специальный семинар, который пройдет 3-4 сентября, где я подробно расскажу, как законными путями экономить ключевые налоги. Также на этом семинаре я обязательно уделю внимание тому, как снизить риски блокировки счетов, как обезопасить себя любимого, как защитить активы и как эти активы законно вывести в безопасную зону, не восстанавливая НДС.

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Ссылка на статью Селяниной Ж.С.