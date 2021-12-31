С 1 марта 2022 года ФНС «залезет в карман» физлиц

Добрый день, уважаемые коллеги.

Есть позитивный контроль. Это, когда вас не достают, и он незаметный. И, если вы допускаете ошибку, вас позитивно контролируют, чтобы что-то улучшить, и вам легче жилось. А есть негативный контроль. Он возникает из-за страха. Больше страха – больше негативного контроля, еще больше страха – еще больше негативного контроля. Это ровно то, что мы наблюдаем со стороны нашего государства.

В прошлом году налоговики выпустили два документа: один на 40 страниц, другой – 90 страниц. Они посвящены созданию разных цифровых платформ, которые будут за нами следить и контролировать.

Про этот цифровой контроль я более или менее подробно рассказываю на семинаре, даю соответствующие материалы.

Я думал, что все это дно, потому что дальше уже нас контролировать некуда. Например, запланировано, что до конца этого года будет введена в промышленную эксплуатацию цифровая платформа, которая будет автоматически отправлять данные налоговикам с наших банковских счетов, карточек и электронных кошельков. Или еще собираются ввести в промышленную эксплуатацию платформу по контролю за транзакциями в криптовалютах. И этих платформ черт знает сколько.

Естественно, контроль НДС. Естественно, автоматизированный контроль за всеми нашими финансами, чтобы автоматически взимать налоги. Нет этому, кажется, конца и края. Сейчас все проще, сейчас все в цифре. И сейчас этот контроль нарастает, нарастает и нарастает.

Приказ ФНС России от 08.09.2021 № ЕД-7-20/801@ «Об утверждении порядка обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным»

То есть теперь ФНС получит всю информацию о ваших покупках. Когда вы что-то покупаете в магазине, платите по карточке или кэшем, все чеки отправляются к налоговикам через оператора фискальных данных. А теперь это будет еще круче. ФНС получит полный онлайн-доступ ко всем нашим покупкам и абсолютно ко всем нашим тратам.

Есть два варианта развития событий:

Они могут получать на кого-то онлайн-доступ, если захотят. А по кому-то могут получить весь массив информации по запросу.

И этот приказ подробнейшим образом это нам разжевывает. Все это уже было с 2018 года, но с 1 марта 2022 года (когда приказ вступит в силу) все это хозяйство будет происходить намного качественнее.

«Утвердить порядок обеспечения налоговым органам доступа к фискальным данным в режиме реального времени и представления фискальных данных оператором фискальных данных по запросу налогового органа согласно приложению к настоящему приказу. <…> Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, и действует до 1 марта 2028 года».

Фискальные данные – это данные о том, кому и за что вы заплатили. Например, вы пошли к парикмахеру, заплатили, а налоговики «видят», что вы сидите у парикмахера в режиме реального времени.

«Оператор фискальных данных обязан обеспечить круглосуточный доступ налоговых органов к фискальным данным, содержащимся в базе фискальных данных оператора фискальных данных. <…> Оператор фискальных данных обеспечивает беспрепятственный, дистанционный доступ к фискальным данным, содержащимся в базе данных оператора фискальных данных, в режиме реального времени. Оператор фискальных данных обязан обеспечить полноту, достоверность и неизменность фискальных данных, содержащихся в базе данных оператора фискальных данных».

И так далее и тому подобное.

«Оператор фискальных данных в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ обязан представить по запросу налогового органа следующие фискальные данные: сведения о расчетах, включая сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих расчеты, переданные оператору фискальных данных пользователем контрольно-кассовой техники;

сведения о контрольно-кассовой технике, применяемой при осуществлении расчетов, переданные оператору фискальных данных пользователем контрольно-кассовой техники;

иные сведения, сформированные контрольно-кассовой техникой или техническими средствами оператора фискальных данных».

Короче, класс.

К чему это все ведет

Начну с конца. Вызвано это страхом. Не вашим страхом. Вас, конечно, запугивают. По данным социологов, порядка 60% россиян не уверены в своем будущем, они живут в страхе. Непонятно, что будет и прочее. Но поверьте мне, те, кто вот так вас контролирует, и те, кто вас вот так пугают, боятся больше. Почему? Не потому, что вы страшные. А потому что они наделали много такого, что заставляет их вас бояться.

Ну, и вторая причина – это, собственно, отношение к вам, как к батарейке. А зарядку батареек надо контролировать, надо оттуда качать электроэнергию. Я не хочу в эту тему углубляться. Технический факт заключается в том, что я не знаю, в какой момент наши контролеры насытятся и скажут: «Ну, все, мы о них знаем все. И наверное, в спальнях камеры устанавливать уже не будем. Нам достаточно». Я не знаю, когда это произойдет.

И также технический факт заключается в том, что, по всей видимости, мы идем с вами к замечательному светлому будущему, когда кто-то будет решать, что вам думать, что вам говорить. И, если вы думаете неправильно, вас вдруг будут бить электрическим током, чтобы вы думали правильно. Но мы можем сделать так, чтобы контроль остался, но он был позитивным. И чтобы государство, которое мы наняли нас обслуживать за наши деньги, деньги налогоплательщиков, качественно выполняло свои функции по нашему обслуживанию.

Как вы считаете, возможен ли в нашей стране позитивный контроль, направленный на помощь людям? И когда эти времена настанут? Давайте помечтаем.

Спасибо и удачи в делах.