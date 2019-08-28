ФНС «заставит» платить налоги с удовольствием

Добрый день, друзья.

Недавно я выпустил статью на тему: «Что такое государство». В ней говорил, что по Ленину, Энгельсу и Марксу государство является аппаратом насилия господствующего класса и заботится о том, чтобы подчиненный класс платил налоги. На самом деле довольно часто представители этого господствующего класса стараются образовывать население и делать так, чтобы люди понимали, как важно платить налоги. И чтобы население захотело искренне платить эти налоги.

Письмо ФНС России от 7 июня 2019 года №БС-4-21/11002 «Об информационной кампании по тематике исполнения налоговых уведомлений, направленных физическим лицам в 2019 г.». То есть налоговики, рассылая налоговые уведомления всем гражданам РФ, решили сделать так, чтобы люди понимали, куда идут их деньги. И чтобы они платили налоги с удовольствием и с полным осознанием важности этой миссии.

Давайте посмотрим. Цитирую:

«Информационную кампанию необходимо инициировать и организовать на уровне УФНС России по субъектам Российской Федерации в соответствии с приказом ФНС России от 11.05.2016 N СА-7-17/320@ «Об утверждении порядка организации и проведения информационных кампаний для налогоплательщиков в территориальных налоговых органах».

Для проведения информационной кампании направляем:

1) типовой (рекомендуемый) план проведения (приложение N 1);

2) рекомендуемые разъяснительные материалы (приложение N 2);

3) рекомендуемое информационное сообщение о сроке исполнения налоговых уведомлений в 2019 г. (приложение N 3)…»

Ну, и дальше налоговики должны будут направить отчет наверх, а налоговики на местах, проведя эту разъяснительную кампанию, должны будут отчитаться перед своим начальством. И этот документ подписал действительный государственный советник РФ второго класса, С.Л. Бондарчук.

Давайте посмотрим, какие мероприятия рекомендуется провести налоговикам на местах.

Утверждение детального плана мероприятий в рамках публичной информационной кампании по исполнению налоговых обязательств. То есть публично будут информировать, что надо платить налоги. Обеспечение размещения в региональных, местных, печатных, электронных СМИ информационных сообщений, интервью, новостные ленты и т.д. по вопросам уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2019 году. В том числе о сроках уплаты, порядке уплаты, порядке предоставления налоговых льгот, об особенностях налогообложения и имущества и т.д. Проведение тематических семинаров, круглых столов, выездов, мероприятий в формате «мобильные офисы налоговой службы» и иные подобные мероприятия. И это будет делаться ежеквартально. Не менее пяти мероприятий в каждом ТНО. Проведение трансляции в местах массового посещения. Где будет трансляция? В торговых центрах, в МФЦ и т.д. и т.п. В помещениях для приема налогоплательщиков, в администрациях и муниципальных образованиях, во всех МФЦ и так далее, повесят информационные стенды, материалы, покажут ролики и прочее. Сбор, обобщение и анализ информации о результатах проведения информационной кампании и направление в Управление налогообложения имущества отчета.

Какие материалы будут использоваться? В этом документе налоговики расскажут про налоговое уведомление, налогообложение физлиц (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц), почему в 2019 году выросли налоги на имущество…

Кстати, давайте посмотрим, почему же выросли налоги на имущество? Налоговики пишут, что рост транспортного налога может обуславливаться следующими причинами:

изменение налоговых ставок, отмена льгот и т.д.;

применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые машины средней стоимостью от 3 млн Р.;

наличие иных оснований, например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующего органа и т.д.

Хорошо. А почему земельный налог растет? Итак, рост налога может обуславливаться следующими причинами:

изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относится к компетенции субъекта федерации;

изменение кадастровой стоимости земельного участка в сторону повышения;

наличие иных оснований и т.д.

Хорошо. А почему налог на имущество физлиц растет? Рост налога на имущество может обуславливаться следующими причинами:

рост коэффициента по налоговому периоду (дальше объяснение идет про коэффициенты);

рост коэффициента дефлятора (дальше объясняют, что такое коэффициент-дефлятор);

изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости;

изменение налоговых ставок и отмена льгот.

Так что, ребят, вам налоговики объяснят, почему вы стали больше платить транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц. Все, не беспокоитесь, вам рост полностью будет разъяснен. А кто хочет почитать самостоятельно, почему у вас налоги вырастут, откройте это письмо ФНС России и почитайте.

Также налоговики расскажут:

как узнать больше о налоговых ставках и льготах, указанных в налоговом уведомлении;

как воспользоваться льготой по объектам имущества, неучтенным в налоговом уведомлении по транспортному налогу, по земельному, по налогу на имущество;

что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация;

что делать, если налоговые уведомления не получены;

особенности налогообложения недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости.

Видите, как государство заботится? Ведь не было раньше такого. Я бы на вашем месте поблагодарил ФНС России за то, что они сейчас развернут информационную кампанию во всех МФЦ, в торговых центрах, на радио и телевидении, в местной прессе и расскажут вам. Почему необходимо платить налоги каждому гражданину РФ, подробно расскажут вам, почему эти налоги выросли. И расскажут о том, какими льготами вы при этом сможете воспользоваться. Так что я бы на вашем месте не возмущался государством, а поблагодарил бы чиновников за то, что они так заботливо относятся к своим гражданам.

Что касается бизнесменов. Ребят, неважно, на каком режиме налогообложения вы работаете, особенно, если вы работаете на ОСН… Перестаньте сидеть в коконе, перестаньте драматизировать: «Ой, больше ничего невозможно! Ой, вот задавили, задушили, полный тотальный финансовый контроль, полный банковский контроль (что правда), полная маркировка – стопроцентный контроль (что правда), контролируют каждую копейку и т.д.». Я в курсе. Это правда. Я в курсе.

Я рекомендую физическим лицам, являющимися налогоплательщиками, открыть это письмо и самим его почитать. Так будет спокойнее. А потом напишите, пожалуйста, внизу комментарий. Рады, не рады? Если не рады – почему? Если рады – тоже почему? И мы посмотрим мнения друг друга.

Бизнесменов, независимо от размера бизнеса, даже если у вас десятки или сотни миллиардов, жду на своем семинаре 3-4 сентября. Не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.