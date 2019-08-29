Больше никаких СИЗО для бизнесменов. Спасибо ВС РФ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Не знаю, стал ли этот законопроект законом или только осенью станет… Но он действительно хорош. У меня в руках законопроект №280281-7 «О внесении изменений в статьи 108, 109 УПК РФ». Что же теперь предлагается сделать в отношении бизнесменов?

«…часть первую.1 статьи 108 изложить в следующей редакции:

«1.1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1 — 4 части первой настоящей статьи, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями первой — четвертой статьи 159, статьями 159.1 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации…»

Короче, теперь суды не должны будут закрывать бизнесменов в следственный изолятор ни по одной из статей о мошенничестве. А также не должны будут прятать бизнесменов за решетку, если было какое-то мошенничество, связанное с компьютерами, с банковской деятельностью, или с незаконным предпринимательством.

Тут много статей экономической направленности. Сюда попадают и ст. 190-199.4. А значит, и ст. 198 УК РФ – неуплата налогов физиками и организациями, ст. 199 УК РФ – неуплата налогов организациями, ст. 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 – неуплата различного рода страховых взносов.

Реально хорошая новость. То есть теперь бизнесменов не будут иметь право закрывать в СИЗО, и этот бизнесмен сможет нормально функционировать. Раньше на каждом шагу бизнесменов в данном случае закрывали в следственном изоляторе и все эти статьи, особенно статьи, связанные с мошенничеством, использовались для отжима бизнеса.

Я тут смотрел официальную статистику по прошлому году: там больше 200 тысяч уголовных дел было возбуждено только по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», часть из которых имела отношение к миру бизнеса.

Ну, как сказал Владимир Владимирович 2 года назад, выступая с посланием федеральному собранию, что около 80% возбужденных уголовных дел против бизнесменов используется для отжима бизнеса. А в этом году он сказал, про 40%. Это слова Путина.

Плюс, предлагают внести изменения в ст. 109 УПК РФ. И теперь не только в отношении бизнесменов, а в отношении всех граждан. Если у правоохранителей не будет железобетонных оснований продлевать срок содержания под стражей (а они это железобетонное обоснование должны будут объяснить), то тогда человека не будут до бесконечности держать в следственном изоляторе. Потому что, честно говоря, следственный изолятор никого не исправляет и никому не помогает. И если человек не является социально опасным, нечего его держать в СИЗО. Не говоря уже о том, что в нашей правоохранительной системе существуют прайс-листы, воспользовавшись которыми, вы можете вашего конкурента тоже отправить в следственный изолятор. Теперь это будет сделать в разы сложнее.

«В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются основания и мотивы продления срока содержания под стражей. Если в качестве одного из мотивов в ходатайстве указывается на необходимость производства следственных и иных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, в постановлении должны быть указаны перечень этих действий и причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей, а также сведения о произведенных следственных и иных действиях в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания его под стражей».

Я неоднократно сталкивался с тем, что человек там чуть ли не месяцами сидит, и ничего не происходит. А потом продлевают опять, продлевают опять. Сидит человек 1-2-5-8-10 месяцев… Я знаю людей, которые сидят 2 месяца, причем, по моему мнению, там состава преступления нет вообще. Но когда я разговаривал с некоторыми бизнесменами, которые побывали в СИЗО, они говорят, что когда речь идет о бизнесменах, то больше половины там находится только лишь потому, что кому-то понравился их бизнес. Или только лишь потому, что правоохранительным органам нужно было делать соответствующую статистику. Это, конечно, полнейшее безобразие.

Дай бог здоровья людям из Верховного Суда, которые внесли этот законопроект в Госдуму… Верховный Суд хочет, чтобы вас, бизнесменов, не держали в следственных изоляторах. Это Постановление Пленума ВС РФ №34 от 3 октября 2017 года. И только сейчас это доползло до Госдумы и стало законопроектом.

Итак, резюме, коллеги. Если у вас есть постоянное место жительства на территории РФ, то вас уже не закроют в следственный изолятор. А если отсутствует ПМЖ на территории России, тогда, даже несмотря на то, что это было преступление экономического характера, все равно закроют.

Или если ранее вы не нарушали избранные меры пресечения, если вы не пытались скрыться от суда или правоохранительных органов, то вас не будут иметь права закрывать в СИЗО. Если данный законопроект станет федеральным законом.

Если вам что-то интересно – откройте сами этот законопроект, посмотрите, к каким статьям УК РФ относится это послабление. И когда этот законопроект станет законом, больше не будут закрывать в СИЗО тех, кто занимается бизнесом и не доплатил какие-то налоги государству. И данный бизнесмен получит возможность нормально себя защищать, нормально работать, и, если он хочет избавиться от уголовной ответственности, погасить недоимки, пени и штрафы. В этом случае уголовное дело будет автоматически прекращено.

Прошу: максимальное количество комментариев, репостов и лайков. Давайте сделаем подобные вещи широко известными.

Спасибо, коллеги, удачи в делах.