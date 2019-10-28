И снова про дробление: парочка хороших решений суда

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики чуть ли не вусмерть запугали бухгалтеров так называемым дроблением. Сейчас много проверок идет по этой теме: налоговики считают, что в рамках одного бизнеса нельзя использовать компанию на классике и одновременно компанию на ЕНВД (или упрощенке). Я хочу облегчить вам жизнь. Дам парочку судебных решений, где арбитраж на стороне бизнесменов.

Пример 1. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа №Ф08-4285/2019 по делу №А53-16343/2018. Инспекция решила, что рядом с ООО-шкой нельзя использовать ИП на ЕНВД, и доначислила обществу 33 млн рублей. Типа ИП был создан только для того, чтобы от уходить налогов. Несмотря на некоторые ошибки, которые допустил налогоплательщик, все можно было сделать качественнее.

А какие ошибки? Например, IP-адреса можно было бы сделать разными, а они были одинаковыми. Один и тот же бухгалтер, один контактный номер телефона и ресурсы. Человек не проработал деловые цели сделок и т. д. И, несмотря на эти косяки, он все-таки арбитражный суд выиграл. Судьи указали, что виды деятельности были разные у ООО и ИП. При этом у ИП был свой персонал, свое имущество и свой расчетный счет. Он был все-таки самостоятельным товарищем, поэтому налоговики проиграли. На мой взгляд, правомерно. Потому что нельзя из-за того, что присутствует взаимозависимость, аффилированность или общий IP-адрес, рушить весь бизнес и считать, что две или три компании были созданы только для того, чтобы уходить от налогов.

Пример 2. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11 февраля 2019 года по делу №А12-3927/2018. Налоговики обвинили бизнесмена во взаимозависимости компаний из-за одного вида экономической деятельности и единого адреса. И что это за взаимозависимость? Что с того, что один и тот же вид экономической деятельности? Кто запрещает бизнесмену иметь 5, 10 или 20 компаний? При условии, что соблюдены все признаки самостоятельности и добросовестности и ведется реальная экономическая деятельность, даже если учредители везде одинаковые. Руководители этих компаний принимают самостоятельные решения, встречаются с клиентами, торгуют, поставляют, продают, строят и так далее.

Естественно, суд отклонил претензии налоговиков по поводу взаимозависимости и поддержал бизнесмена. Ибо сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и для вменения обязанности по уплате налогов обществу. Поскольку каждый из налогоплательщиков более-менее соблюдает признаки самостоятельности и добросовестности.

На семинарах я все эти вещи подробно рассказываю. Я даю довольно объемный материал о том, как правильно делать, как неправильно делать. И если вы, посетив семинар, будете следовать этим рекомендациям, и даже если вы захотите проиграть арбитражи – вы его не проиграете.

И доказательством этому два судебных решения, которые мы рассмотрели. В них налоговикам в очередной раз было сказано: «Дорогие налоговики, пожалуйста, не наглейте, не рушьте бизнес на ровном месте. Вы очень поможете, если не будете рушить бизнес на ровном месте, не мешайте процветанию экономики Российской Федерации и своему собственному процветанию».

Все чаще и чаще к бизнесменам придираются по так называемому дроблению бизнеса в целях оптимизации налогов. И эти проверки уже обогнали проверки по вопросам обнала. Давайте поможем брату-бизнесмену – ставьте как можно больше лайков, как можно больше репостов и как можно больше комментариев.

Спасибо и удачи в делах.