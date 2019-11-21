Что изменится в уплате страховых

Добрый день, коллеги.

Мы продолжаем говорить о Федеральном законе № 325-ФЗ, по которому я даю разъяснения в своем блоге.

Налоговики начали выпускать разъясняющие письма по Федеральному закону № 325-ФЗ. Подобные письма потребуются директорам и бухгалтерам, ибо эта информация помогает более качественно выстраивать нашу деятельность. Рассмотрим сегодня письмо ФНС России от 23 октября 2019 г. №БС-4-11/21726@. Здесь налоговики разъясняют, как применять Федеральный закон № 325-ФЗ в части, касающейся изменений, внесенных в правила работы по страховым взносам.

«Подпунктом „б“ пункта 84 статьи 2 Федерального закона N 325-ФЗ внесены изменения в пункт 8 статьи 430 Налогового кодекса. Пункт 8 статьи 430 Налогового кодекса дополнен положениями об определении суммы страховых взносов за неполный месяц, в течение которого плательщиком осуществлялась соответствующая деятельность. Так, за неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых плательщиком осуществлялась указанная деятельность».

На самом деле, это хорошая новость. Спасибо законодателям, спасибо налоговикам. Грамотный подход, мне очень приятно, новость хорошая.

Дальше п. 3 этого письма: «Подпункт 7 пункта 3.4 статьи 23 части первой Налогового кодекса дополнен критерием для наделения организацией своих обособленных подразделений полномочиями по начислению и выплатам вознаграждений в пользу физических лиц (подпункт „б“ пункта 3 статьи 2 Федерального закона N 325-ФЗ). Так, с 01.01.2020 плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации — плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории Российской Федерации, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий)».

Перевожу на человеческий язык. Теперь если у вашего филиала (представительства, обособленного подразделения) открыт счет в банке, вы как головная организация можете наделить его полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц. Они будут иметь право платить страховые взносы, но вы об этом должны предупредить налоговиков в течение месяца со дня наделения полномочиями этого филиала. Поле деятельности для бизнесменов становится шире. И это тоже хорошо.

Добавлю еще одну цитату: «Так, абзац первый пункта 10 статьи 431 Налогового кодекса уточнен в части обязательного условия о наличии у обособленного подразделения открытого счета в банке в целях представления плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, расчетов по страховым взносам по месту нахождения обособленных подразделений организации, которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц». То есть эта «обособка» будет платить зарплату, отчитываться перед налоговиками, платить страховые взносы. Почему нет?

Коллеги бухгалтеры, почитайте это письмо, посмотрите соответствующие ссылки на НК РФ. Если надо, свяжитесь с ПФР, узнайте, как это все делается.

Дальше: «В соответствии с пунктом 10 статьи 431 Налогового кодекса, в редакции Федерального закона N 325-ФЗ, плательщики страховых взносов, у которых численность физических лиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчетный) период превышает 10 человек, а также вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел, представляют расчеты, указанные в пункте 7 статьи 431 Налогового кодекса, в налоговый орган в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи».

То есть если у вас больше 10 человек или у вас вновь созданная организация, теперь вы должны представлять расчеты, указанные в п. 7 ст. 431 НК РФ. Это нужно отправить в налоговую в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи. Раньше был предел 25 человек, сейчас — 10 человек. Ну, а те, у кого меньше 10 человек, у вас такой обязанности по-прежнему нет. Это ваше право. То есть вы тоже имеете право представлять в налоговый орган все расчеты в электронной форме.

Это один из нечастых случаев, когда, пришло письмо с хорошими новостями. Здесь нет ничего отрицательного. Я считаю, что когда даешь что-то хорошее, что наши налоговики делают для мира бизнеса, как правило, вы на это смотрите консервативненько. А по мне, наоборот, надо хорошие новости распространять. Так что прошу оставлять побольше лайков, комментариев.

И на ближайших декабрьских семинарах в Казани и Москве я буду давать много решений, связанных с нововведениями в законодательстве.

Спасибо и удачи в делах.