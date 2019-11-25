Без суда и следствия: «Пошел вон из ЕГРИП!»

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

С 1 сентября 2020 года ФНС получит право принудительного закрытия индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки в Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» опубликованы в Федеральном законе от 12.11.2019 №377-ФЗ.

Сейчас исключить ИП из реестра без его заявления можно только по решению суда. Например, при банкротстве или в случае, если у иностранного гражданина, являющегося предпринимателем, аннулирован документ на право проживания в РФ или закончился срок его действия. После вступления в силу новых поправок в закон ФНС может признать ИП недействующим и исключить его из ЕГРИП, если к моменту принятия решения одновременно соблюдаются следующие условия:

«истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

Сразу же возникает вопрос: неужели налоговики смогут закрыть ИП без суда и следствия, если есть недоимка? Нет, не могут. У налоговой будет право признать недействующим ИП и уже после признания исключить его из ЕГРИП. Соответственно, вы сможете оспорить такое решение и предоставить доказательства работы. Рекомендую ознакомиться со всеми внесенными поправками в Федеральный закон №129-ФЗ. Предупрежден – значит, вооружен.

Успехов в делах.

Автор публикации Максим Калинин.