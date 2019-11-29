«Хреново работаете, господа»: за что ФНС отругала своих инспекторов

Добрый день, уважаемые коллеги.

Центральный аппарат налоговой службы категорически недоволен тем, как работают с обращениями граждан налоговики на местах и региональные налоговые инспекции. То есть центральный аппарат считает, что работа с налогоплательщиками ведется из рук вон плохо, что «местные» пишут отписки по формальному признаку.

По этому поводу ФНС выпустили письмо от 12 августа 2019 г. №ЕД-4-2/15891«О рассмотрении обращений и представлении заключений по поручениям ФНС России». Возможно, это будет для вас хорошей новостью, что центральный аппарат заставит налоговиков на местах нормально работать с налогоплательщиками.

«Анализируя ответы Управлений и Инспекций в адрес заявителей, нельзя не отметить однотипность большинства писем с перечислением статей части первой Налогового кодекса Российской Федерации...». Или «Нередки случаи, когда обращения содержат подтверждающие доводы заявителя документы о совершении налоговых правонарушений, которые могли быть проверены в ходе контрольных мероприятий и иных форм взаимодействия с налогоплательщиками, однако и такие обращения остаются без должного реагирования».

Хорошо, что налоговики на местах не реагируют на стукачество и на различного рода доклады.

«Зачастую, запрошенные у Управлений и Инспекций заключения по фактам, изложенным заявителями, не раскрывают сути вопросов, не отражают информацию о результатах рассмотрения предыдущих обращений заявителей по существу, не содержат полную информацию о проведении исчерпывающих соответствующих мероприятий и принятых мерах реагирования. В связи с чем при получении такого заключения возникает необходимость истребования у Управления или Инспекции недостающие сведения и материалы в рабочем порядке в целях своевременной и качественной подготовки и направления ФНС России ответов заявителям».

Дальше налоговики пишут, что:

«Таким образом, ФНС России выполняются функции за Управления и Инспекции в части контроля за ходом и результатами мероприятий, организованными территориальными налоговыми органами, а иногда и инициированными поручениями ФНС России, в то время как центральный аппарат ФНС России должен оценивать качество и эффективность работы Управлений и Инспекций».

Общий вывод из этого письма: налоговики из центрального аппарата ФНС России говорят: «Мы не довольны качеством вашей работы, дорогие налоговики на местах, а конкретно недовольны двумя вещами. Первая вещь — вы пишите отписки по формальному признаку. Вторая — что если кто-то на кого-то настучал, то вы не реагируете и не проверяете».

Дорогие налоговики на местах, это плохо, что вы отвечаете налогоплательщикам по формальному признаку, когда они обращаются к вам за помощью. И хорошо, что вы не реагируете на стукачество. Вы большие молодцы. Низкий поклон от мира бизнеса.

Спасибо и удачи в делах!