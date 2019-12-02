ФНС и Роструд начали проверки по самозанятым

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

ФНС и Роструд договорились об одновременных проверках работодателей, которые нанимают самозанятых в качестве сотрудников, но при этом заключают договоры ГПХ. Или увольняют сотрудников и нанимают их в качестве самозанятых. Об этом недавно на официальном сайте ФНС была размещена информация «Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые».

По закону самозанятые не могут иметь работодателя и не могут заключать трудовые договоры с наемными работниками. Этот экспериментальный режим в первую очередь введен для тех, кто занимается мелким гешефтом на дому или для тех, кто работает официально и подрабатывает дома. Самозанятым быть выгодно, поскольку НПД всего 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Но ключевой момент здесь в том, что самозанятые не платят за себя страховые взносы, в отличие от ИП. Подразумевается то, что самозанятые и так уже где-то работают, и отчисления страховых идет с зарплаты.

Работодатели же начали массово переводить своих сотрудников в ряды самозанятых. И получается, что они не работают по трудовым договорам, не получают официальную зарплату, не отчисляют страховые и, по сути, они остаются без пенсии. Но налоговая быстро поняла эти схемы и теперь трудовые взаимоотношения между самозанятым и работодателем являются основанием для проведения проверки. И в случае нарушений ИФНС сможет доначислить страховые, НДФЛ, а также приостановить деятельность до 3 месяцев.

Тут можно понять и бизнес, и самозанятых. Бизнес не выдерживает огромных страховых взносов, а работнику нужно кормить себя и свою семью. И лучше он будет получать деньги здесь и сейчас, нежели ждать свою пенсию, до которой нужно еще дожить. Большинство не доверяет нашей пенсионной системе, потому что риски потерять баллы, да и саму пенсию огромны.

Жду ваших комментариев. Выскажитесь кто находится в худших условиях: бизнес или самозанятые? Как им прийти к взаимовыгодной и законной работе?

Успехов в делах и процветания вашему бизнесу.