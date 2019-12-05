«Подконтрольные субъекты»: вас не бесит такое обращение?

Добрый день, уважаемые коллеги.

У меня в руках Приказ ФНС России от 15.10.2019 №ММВ-7-2/518@ «Об утверждении программы Федеральной налоговой службы по профилактике нарушений обязательных требований на 2019 год» и вроде бы ничего особенного, но кое-что в этом приказе зацепило. Здесь ФНС России называет бизнесменов, внимание, подконтрольными субъектами. Что же это за приказ и о чем он? Подчеркиваю, то, что меня зацепило в этом приказе, так это обращение к бизнесменам, как к подконтрольным субъектам. С юридической точки зрения ничего особенного, но лично мне ухо режет.

Цели этой программы:

«Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере следующих видов государственного контроля (надзора):

— лицензионный контроль за деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции;

— лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;

— федеральный государственный надзор за проведением лотерей;

— государственный надзор в области организации и проведения азартных игр;

— государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах...».

Дальше перечисляются задачи этой программы, виды подконтрольных субъектов, с перечислением юрлиц, которые являются этими субъектами. Вынужден с грустью констатировать вещи, которые вы давно знаете и постоянно пишете в комментариях. Вещи, которые не просто режут слух, а являются унизительными для бизнесменов. Да эти подконтрольные субъекты работают день и ночь, чтобы чиновники получали свою зарплату! Чтобы у полицейских и у армии была зарплата.

У полицейских я это неплохо знаю, особенно у низового звена, тех, кто работает «на земле», зарплаты крайне низкие. У тех ребят, которые в ФСБ работают «на земле», зарплаты тоже крайне низкие. И при всех минусах нашей правоохранительной системы, а их за гланды, было бы здорово, если бы их зарплаты были повыше. У них такое же нищенское существование, по большому счету, как и у подавляющего большинства нашей страны.

Но, что меня напрягло в этом приказе ФНС России, что тех, кто их кормит (как официально, так и неофициально), к ним обращаются не как к бизнесменам, не как к людям, создающим национальное достояние страны. К ним обращаются, как к подконтрольным субъектам, которые в силу своего положения обязаны кормить феодала. Это грустно.

Конечно, когда-то это закончится. Когда-нибудь подконтрольные субъекты проснуться и начнут задавать вопросы. Либо, наши власти, наконец осознают, что мы сидим в одной лодке и что, благодаря подконтрольным субъектам, они имеют деньги как официальные, так и неофициальные. А мы с вами знаем размер этих денег, размер этого имущества, размер их состояний...

Дорогие властьпридержащие, пожалуйста, относитесь к подконтрольным субъектам так, чтобы вы сами этим гордились. Я имею в виду самые высокие этические стандарты, а не гордость от того, что вы кого-то загнобили. Просто просьба. В целях своего выживания, светлого будущего и процветания на территории нашей страны, смените риторику, пожалуйста. И не надо называть бизнесменов подконтрольными субъектами.

Выскажитесь в комментариях. Может это только меня задело? Вас не задевает, что вас называют подконтрольными субъектами? Извините за эту грустную новость.

Спасибо и удачи в делах.