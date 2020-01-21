Кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС

Добрый день, друзья.

17 января новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин, бывший начальник налоговой службы назначил руководителем ФНС Даниила Егорова. Давайте я вас с ним немного познакомлю с точки зрения его профессиональных качеств. Что это за человек, за что он отвечал и что от него ожидать.

По порядку: бывший замглавы ФНС РФ Егоров последние годы отвечал за контроль по уплате налогов в секторе В2В и В2С. Именно господин Егоров придумал, курировал и запустил:

систему АСК НДС-2.

онлайн-кассы для полного контроля над уплатой НДС.

цифровизацию работы налоговых органов.

Также он курировал камеральные и выездные налоговые проверки, отвечал за работу с правоохранительными органами, нормотворческую деятельность налоговой инспекции и т. д. То есть, с точки зрения государственной власти, нет более профессионального человека, которого можно было бы поставить руководить налоговыми органами. Я имею в виду человека, который умеет профессионально взыскивать недоимки, пени и штрафы.

Последние победы господина Егорова были связаны с наведением порядка по уплате налога в сельскохозяйственной отрасли, думаю, вы помните эту замечательную сельскохозяйственную хартию.

А самое последнее — это то, что Егоров решил легализовать клининговую отрасль. Это сопровождалось организованными акциями, проведенными налоговиками совместно с ФСБ России. ФСБ-шники помогали налоговикам и заходили в офисы к бизнесменам через окна. Почему-то через окна — не знаю, наверное, через двери не так удобно заходить.

Выводы из этого краткого знакомства следуют такие: налоговые органы России возглавил профессионал с большой буквы, знающий налоговую сферу и умеющий профессионально взыскивать недоимки, пени и штрафы с бизнесменов.

Анализ сотен писем ФНС России, подписанных разными чиновниками, показывает следующее:

Егоров был единственным, кто более-менее на основе здравого смысла отстаивал позицию бизнесменов и позицию закона.

Я понимаю, что это заявление не будет популярным и может вызвать у вас отторжение, но я, дорогие коллеги, констатирую объективный факт.

Если вы внимательно проанализируете и сравните, например, письма, подписанные Аракеловым и письма, подписанные Егоровым, вы увидите, что здравого смысла в письмах господина Егорова намного больше.

У него не было этой однобокой позиции, защищающей исключительно налоговые органы. Он довольно часто действовал согласно букве закона и защищал, в том числе, позиции бизнесменов.

Чего нам ожидать?

Человек — профессионал в выкачивании денег из экономики. Безусловно, он будет использовать все свои профессиональные качества для дальнейшего выкачивания денег, выполняя свою фискальную функцию. Только теперь вся налоговая система России будет работать над этим даже лучше, чем она работала при Мишустине. Предъявлять к нему претензии за это я бы не стал. Это федеральное ведомство фискальное, в его задачи входит взыскание налогов. И какие задачи ему будут поставлены, те задачи Егоров и будет выполнять.

Но у меня есть надежда, что Даниил Егоров взнуздает немножко региональных налоговиков и налоговиков на местах и заставит их действовать пусть по плохим законам, но все-таки по законам. Я надеюсь, что при Егорове уйдет беспредел, который довольно часто я лично наблюдаю со стороны отдельно взятых рьяных налоговых инспекторов.

И я очень надеюсь, что при Егорове исчезнут следующие элементы:

«заинтересованность» налоговиков в существовании дыр, в том числе, в АСК НДС-2;

незаконные миллиардные возмещения НДС;

коррупционная составляющая, когда приходят люди и предлагают решить вопросы;

вакханалия с изменениями в НК РФ.

Я надеюсь, появятся законодательные инициативы, снижающие для всех НДС до 10%, и одновременно убирающие льготы. И еще много здравых законов в налоговой сфере, которые устанавливают несменяемые десятилетиями правила игры, одинаковые для всех бизнесменов страны. Вот на что я надеюсь с приходом Егорова.

Я знаю, что эти надежды могут не сбыться. Но я также знаю, что господин Егоров не является фанатиком, и это хорошо. Он в достаточной степени способен прогнозировать будущее и последствия своих действий. Поэтому пожелаем ему удачи в том, чтобы он работал на благо бизнесменов, потому что вы создаете национальное достояние страны.

Спасибо и удачи в делах.