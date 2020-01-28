Малый бизнес получит гранты для социальных предприятий

Здравствуйте, коллеги!

В 2019 году правительство выпустило огромное количество постановлений о поддержке микробизнеса, малого и среднего бизнеса. Государство будет давать деньги за научные разработки, ноу-хау и цифровые разработки. Реально выделены десятки, если не сотни миллиардов рублей!

Я по своей отрасли (консалтингу) за этим следил. В этой области государственное финансирование получила компания «Синергия» на просвещение предпринимательского сообщества и на создание хорошего имиджа предпринимательству. Чтобы все ринулись в бизнесмены. Я их счета не смотрел, у меня нет доступа, но было написано: «Выделить им на 2 полугодие 1 млрд 109 млн рублей на создание хорошего имиджа и бизнес-климата в РФ». Я надеюсь, что компания эти деньги освоила и создала хорошую бизнес-среду в РФ.

Или вот 2 последних постановления правительства, в соответствии с которыми, если вы хотите зарегистрировать за рубежом свои товарные знаки, ноу-хау, технологии, разработки, то правительство тоже выделит вам субсидии. И у вас тоже все будет хорошо.

Почему я об этом заговорил?

Я нашел замечательный документ для микробизнеса — Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия». То есть вы на добровольных началах, изучив это распоряжение, можете стать субъектом малого предпринимательства с социальным уклоном, и государство будет давать денег на ваше развитие и поддержку.

В каком случае вы можете считаться субъектом малого и среднего предпринимательства и быть при этом социальным предприятием?

Об этом, ребята, подробно написано в ст. 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации«.Социальным предприятием могут быть признаны те организации, которые обеспечивают занятость любой из тех категорий, которые я ниже перечислю, и которых в штате должно быть не меньше 50%, а доля расходов на оплату труда этим людям должна быть не меньше 25%. То есть в компании должны работать:

инвалиды;

одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей (в том числе детей-инвалидов);

пенсионеры;

граждане предпенсионного возраста;

выпускники детских домов;

лица, освобождённые из мест лишения свободы;

беженцы и переселенцы;

малоимущие граждане;

лица без определённого места жительства и занятий.

Эти категории граждан должны составлять не меньше 50% вашего штата и на их зарплату необходимо тратить не меньше 25%. Если условия соблюдены, то вы пишите все заявления, и вас могут признать социальным предприятием.

Этой статьей хочу донести до вас довольно простую истину. Я столкнулся с тем, что мир бизнеса не верит во все эти меры поддержки со стороны государства. Я и сам такой же.

Тем не менее, есть и те, кто поверил. В 2019 году я много писал о субсидиях в бизнесе. И вот мне позвонила одна женщина, которая работает в социальной области. Финансирование из бюджета было очень приличное, она обороты за прошлый год увеличила в 2.5 раза. Другое дело, что после получения денег из бюджета у правоохранителей возникает желание посмотреть, как и куда тратится грант. Ну, ничего, проверки она все прошла, все закончилось хорошо. Она действительно выполняет то, что от нее требуется.

Короче, на 2020 год выделяется огромное количество денег на поддержку бизнесменов. Так что полистайте эти постановления правительства, вдруг и вам грант перепадет.

Потому что я вам только что привел живой пример того, что не только Синергии выделяют много денег.

Напишите в комментариях, возможно вы тоже получили поддержку от государства. На семинарах я таких людей часто встречаю. Напишите в комментариях: «Да, я пользовался поддержкой. Меня действительно подержали, действительно дали денег и никаких проблем». Надеюсь, информация пошла на пользу.

Спасибо и удачи в делах.