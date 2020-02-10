Новый вид хедхантинга: нас ждет новый ГУЛАГ?

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня Приказ Минюста РФ от 26 декабря 2019 г. № 322 «О внесении изменения в порядок создания, функционирования и ликвидации изолированных участков в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденный приказом министерства юстиции российской федерации от 11.02.2015 № 33».

О чем речь? Речь идет о том, что будем поднимать экономику РФ. Суть в том, что если в регионах какая-то компания нуждается в кадрах, то ей разрешат организовывать так называемые изолированные участки исправительных колоний, изолированные участки лечено-исправительных учреждений и лечебно-профилактических учреждений уголовной исполнительной системы и привлекать к труду осужденных.

«В целях привлечения к труду осужденных на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, при создании изолированных участков, функционирующих как колонии-поселения, расположенных вне колоний-поселений (далее — учреждение), но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся (далее — изолированный участок, функционирующий как колония-поселение), к обращению прилагаются:

копия письменного соглашения между учреждением, в котором создается изолированный участок, функционирующий как колония-поселение, и организацией, изъявившей готовность трудоустроить осужденных, о намерении заключить договор об использовании труда осужденных». То есть компания должна написать соответствующее обращение с просьбой сделать на своей территории дополнительную колонию из-за нехватки работников и т. д.

«информация о количестве предоставляемых рабочих мест для мужчин и женщин, виде работ, на которых они будут трудоустроены, наименовании должностей, предоставляемых для трудоустройства осужденных;

перечень объектов и имущества, предоставляемых в безвозмездное пользование организациями, использующими труд осужденных, с приложением экспликации зданий и помещений (в том числе жилых с указанием их площади);

схема размещения изолированного участка, функционирующего как колония-поселение, с указанием информации о соответствии предоставляемых общежитий для проживания осужденных нормам, установленным частью первой статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также сведения об оказании содействия учреждению администрацией организации, изъявившей готовность трудоустроить осужденных, в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных».

Знаете, когда я изучал информацию на эту тему, много думал о том, как я к этому приказу отношусь: хорошо или плохо? Лучше, чтобы человек работал и хоть что-то зарабатывал, если за эти работы подразумевается оплата.

Не выльется ли это в дополнительный бизнес из серии: какая-нибудь горе-коммерческая организация делает «заказ» на определенных специалистов и хлоп! Эти специалисты оказываются по каким-то надуманным статьям в колонии поселений.

Может быть, это моя извращенная психика заставляет плохо думать о нашем государстве? Не пахнет ли здесь зачатками нового ГУЛАГа? Не собирается ли наше государство таким образом построить НЭП, Беломорканал или еще что-нибудь новое? Вот чего я опасаюсь. Поправьте меня, пожалуйста. Выскажись в комментариях.

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Спасибо и удачи в делах.