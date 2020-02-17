Государство поддержит семейный бизнес

Коллеги, приветствую вас.

Меня зовут Морозов Денис, я партнер Школы бизнеса Владимира Турова.

Сегодня поговорим о бизнесе, в котором участвуют супруги, близкие родственники, дети и так далее. Такая ситуация не редкость и она связана больше с дроблением бизнеса, когда руководители регистрируют организации, включают в состав учредителей своих близких родственников. А налоговики считают такой способ организации неправомерным дроблением бизнеса.

Чиновники разработали законопроект, который вносит изменения, касающиеся поддержки подобного рода бизнеса, согласно которому все будет называться «семейное предприятие». Он еще не принят Госдумой, но посмотрим, как он будет применяться.

Что мы имеем в настоящий момент?

Законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятия «семейное предприятие». В проекте проясняется:

Кто такие семейные бизнесмены?

Что такое семейное предприятие?

Для чего это необходимо?

«Под семейным подразумевается малое или среднее предприятие, соответствующее одному из следующих критериев:

— члены одной семьи владеют более, чем 50% долей в уставном капитале или более, чем 50% голосующих акций и один из членов семьи является единоличным исполнительным органом такого юридического лица, либо председателем совета директоров или хотя бы на одного из членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества;

— не менее 50% членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства относится к членам одной семьи;

— не менее 50% работников индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту работы, относится к членам его семьи».

В этом проекте говорится, что семейным предприятиям положены льготы, какие — остается загадкой. Они определятся в иных нормативно-правовых актах.

Новость в принципе хорошая для малого предпринимательства. Но посмотрим, что из этого выйдет. Не посчитают ли налоговики дроблением бизнеса то, что семейное предприятие будет иметь значительные обороты? Поживем — увидим.

Спасибо, коллеги.