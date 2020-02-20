Охота началась: ФНС и банки взялись за «домашний» бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Около двух лет назад Центральный Банк дал указание коммерческим банкам контролировать, как бизнесмен платит налоги. И согласно инструкции № 18-МР, если у вас на уплату налогов с расчетного счета уходит меньше 0.9 % от дебетового оборота по счету, то вы уже подпадаете под критерии отмывания доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма. На самом деле нужно с каждого счета платить налоги, и чтобы на них уходило не меньше 3-4% от оборота.

Я уже говорил, что банки занимаются несвойственной им функцией. Например, на них повесили функции оперативников, следователей, прокуроров. И кто бы что мне ни говорил, с технической точки зрения, это остается фактом. Также я говорил, что, для доказательства уплаты налогов, нужно все документы привозить в оригинале.

А еще я говорил, что, скорее всего, мы дойдем до прямого онлайн-взаимодействия между коммерческими банками и налоговиками. Причем это онлайн-взаимодействие будет происходить, в том числе по счетам физлиц. Не знаю, насколько это правда, но Московская Газета сообщает, со ссылкой на представителей банков, что кредитные учреждения тестируют новые системы налогового контроля за доходами граждан. Они пишут, что информация о любых банковских переводах между физлицами будет передаваться в ФНС для дальнейшей обработки. Чтобы можно было выявить, утаил гражданин от государства облагаемый доход или нет. А если утаил, то в дальнейшем доначислит ему НДС.

Первое, что необходимо знать: если ваш перевод не был бизнес-операцией, например:

вы скинулись подруге на цветы;

одолжили другу на жизнь;

скинули сестре на бензин;

маме в подарок,

то налоговики могут написать вам запрос. Вы ответите, что это были подарки родственникам/друзьям и т. д. И вам за это ничего не будет.

Второе,что необходимо знать: не допускайте систематичности таких транзакций, чтобы деньги приходили из всех концов страны. И при этом вы не можете объяснить налоговикам, кто и почему вам эти деньги шлет.

Давайте я приведу 2 своих любимых примера, как делать нельзя.

Пример № 1. Одна девушка торговала косметикой в интернете (сейчас она легально работает, мы все грамотно оформили). Она получала переводы на свою карточку из разных концов страны. Естественно, ей сложно было объяснить, откуда берутcя деньги.

Пример № 2. Это продажа цветов, с оплатой на карточку продавца. И не докажешь, что эти деньги поступили от друзей или родственников в подарок.

Рано или поздно банки свяжутся с налоговиками, и они будут в автоматическом режиме передавать информацию обо всех счетах и поступлениях на карточки физлиц.

Налоговики в этом случае, будут иметь право по ст. 86-НК РФ, получив разрешение от вышестоящей налоговой инспекции, проверить этих физлиц. Никаких массовых проверок не будет, успокойтесь. Будут отдельно взятые отстрелы, когда будет четко видно, что физлицо занимается предпринимательской деятельностью.

Поэтому паниковать по этому поводу не надо. Но тем не менее я хочу донести до вас, что полная прозрачность по нашим карточным счетам будет видна не только для банкиров, но и для налоговиков, Росфинмониторинга и прочих государственных структур.

Также хочу вам донести идею, что, если удавочку затягивать медленно, то удушаемый не замечает, как умирает. К чему я это? К тому, что, если мы не проснемся и не установим законными путями, с помощью законодательства разумные правила игры. Которые предусматривают, по моему мнению, уплату налогов. Но только налоги должны быть одинаковыми для всех: щадящими, ровными, не меняющимися. Установить в нашей богатейшей стране НДС не 20%, а 10%. Этого хватит за гланды.

Нужно, чтобы каждый осознал, что ты, кто меня читает или смотрит — налогоплательщик. Ты платишь НДФЛ и страховые. И не надо мне говорить: «Работодатель их платит». Я в курсе, что работодатель их платит, но только это все потом входит в стоимость товаров, которые ты покупаешь. Ты платишь НДС, будучи физическим лицом, ты каждый день платишь НДС. Ты приходишь, покупаешь куртку, платишь НДС, машину покупаешь — НДС, стол покупаешь — НДС, ты платишь акцизы, налог на добычу полезных ископаемых. Ты, гражданин РФ, налогоплательщик и ты, блин, имеешь право голоса. Вот идея, которую я хочу донести. Твои решения ценны, важны, и они нужны. Не сиди с закрытым ртом. Начни что-то делать, блин, а не только ворчать на кухне!

Спасибо и удачи в делах.