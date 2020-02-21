«Помощь» малому бизнесу: пивные магазины исчезнут из многоэтажек

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшняя новость относится к Московской области, но я боюсь, что этот успешный опыт распространят по всей стране. Общественная организация по поддержке предпринимательства «Опора России» сообщила на своем официальном сайте, что уже этим летом в Московской области могут закрыться более 1000 магазинов разливного пива. Все дело в региональном акте, который вступит в силу в июне 2020 года.

Я опасаюсь, что он распространится дальше на всю страну. Так вот, с июня 2020 года планируется ввести запрет продажи разливной алкогольной продукции в зданиях, относящихся к многоквартирным домам. «Опора России» считает, что документ принят без учета мнений предпринимателей. Однако министр потребительского рынка Московской области заявил, что нормативный акт принят (он уже принят, господа!), и он защищает права жителей многоквартирных домов. При этом будут закрыты больше 1000 торговых точек.

Слушайте, если выходить из нашего офиса, то в 20 метрах находится как раз такой магазин с разливным. И я ни разу не видел там алкоголиков. Ну не покупают алкоголики пиво по цене 100-200 рублей за литр. В магазине чистенько, аккуратно, сам туда пару раз заходил. Почему этот магазин надо закрывать? Почему это мешает жителям многоквартирных домов?

Наши чиновники любят ссылаться на «по многочисленным просьбам трудящихся масс...». Трудящиеся массы совсем не против, чтобы в шаговой доступности, рядышком с домом продавалось разливное пиво. Давайте тогда скажем правду: не по многочисленным просьбам трудящихся масс, а по многочисленным просьбам крупных торговых сетей. Они же продают химизированное пиво, которое не портится десятилетиями и содержащие всякие вредные вещества.

То есть водку по 100 рублей продавать можно, а фильтрованное или не фильтрованное качественное пиво продавать нельзя? Где здесь логика? Может я не прав? Выскажитесь в комментариях, как вы считаете, какова цель подобного запрета? Действительно ли депутаты Московской областной думы и Правительство Московской области заботятся о жителях многоквартирных домов и здоровье населения? Или они преследуют интересы какие-то иные, отличающиеся от официально заявленного?

Я бы не хотел, чтобы этот «успешный» опыт распространился на всю страну. Я вам так скажу: в нашей стране есть только один значительный минус — дышать нечем. Спецслужбы, силовики и наши бессменные вожди, работающие в одно лицо и вызывающие ненависть у нормальных людей, засиделись. Давайте скажем честно, с точки зрения качества продуктов питания, у нас еще можно сходить на рынок и купить что-то натуральное, а не на 100% химизированное. В России благодаря маленьким бизнесменам еще можно надеяться на то, что мы сможем купить нормальную курицу, овощи и зелень без всякой дряни.

Не согласен я с такими мерами. Короче, напишите в комментариях свое мнение.

Спасибо и удачи в делах. Да сохранится малый бизнес.