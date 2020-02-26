Всем по «Е-баллу»: государство высиживает новый пенсионный план

Добрый день, уважаемые коллеги.

В конце прошлого года вышел новый законопроект о так называемом новом пенсионном обеспечении: «Гарантированный пенсионный план». Я этот законопроект полностью проштудировал и даже писал статью в блоге. Этот законопроект мне не понравился. Ключевая причина — дополнительная нагрузка на граждан. Почему? Работодатель уже платит НДФЛ, страховые взносы и т. д. Давайте на пальцах все поясню:

Во-первых, работодатель забирает НДФЛ из вашей зарплаты.

Во-вторых, работодатель отдает 30% страховых взносов в государственную пенсионную систему. Эти деньги нужно откуда-то взять и, соответственно, ваша зарплата становится меньше.

В-третьих, работодатель отдает живые деньги в бюджет пенсионного фонда. Эти деньги в пенсионном фонде числятся за вами не как деньги, а как пенсионные баллы.

Несколько лет назад я дал им название — «Е-баллы». Они же в электронном виде засчитываются, то есть пенсия будущая рассчитывается в «Е-баллах». Это не матерное слово. Вы можете посмотреть сколько у вас накопилось этих электронных баллов за 2019 год. В прошлом году один электронный «Е-балл» был равен 87 рублям. И государство ежегодно определяет, сколько рублей приходится на каждый электронный балл.

Посчитаете всю математику и увидите, что если 30% страховых взносов с зарплаты просто отдавать на депозит под 5% годовых, то вы бы имели пенсию в 2-3 раза выше, чем от пенсионного фонда. Помните, у нас была накопительная часть пенсии и она куда-то вот делась... Не буду строить догадки «куда», просто с помощью закона ее больше нет. Так вот, теперь новым законопроектом предлагается, что к страховым взносам 30%, которые платит работодатель, что вы добровольно отдадите еще «кусок денег» в накопительную часть пенсии.

Что смутило меня в этом законопроекте? В этом законопроекте написано довольно интересно. Например, есть случаи, когда пенсия будет наследоваться. Условия необычные, если вы получаете пенсию от государства по старости, а потом умерли, то по наследству то, что вы скопили, больше не переходит. Представляете, какая ловушка интересная? То есть, если раньше времени коньки откинул — деньги не получишь.

А я что к этой новости-то вернулся? Я-то думал, что все уже успокоились. Ну, сделали законопроект и сделали. Непонятно же, будешь ты эту пенсию получать или нет. В конце концов, пенсия 10-15 тысяч рублей... Лучше бы ее вообще не было, быстрей бы сдох. Все равно на эту пенсию прожить невозможно. Зачем предлагать людям что-то, зачем их бесить? Но нет, не успокоились.

В январе первый зампред Центробанка Сергей Шевцов поведал Российской газете о подготовке правительством законопроекта «О гарантированном пенсионном плане». Что же говорит зампред Центрального Банка? Он в восторге от этого законопроекта, говорит, что новая инициатива заключается в полном переводе взносов на добровольную основу. То есть, часть этих взносов будет на добровольной основе, дополнительно к 30% обязательных.

И чиновник ЦБ РФ восторженно заявляет, что граждане смогут самостоятельно отчислять на свою пенсию любую сумму, в любой момент, сохраняя право на прекращение отчислений.

В функции государства будет входить:

гарантия сохранности средств;

налоговое стимулирование;

обеспечение удобного сервиса.

Только господин из Центробанка забыл добавить, что вы еще и должны будете этому пенсионному фонду платить, по-моему, 0,4% от ежегодного годового оборота. Это первый платеж за то, чтобы пенсионный фонд вашими деньгами распоряжался. Я сел, посчитал эффект мультипликации, что будет, если эти деньги (по 0,4%) откладывать в течение 10 лет. В конце концов, за 10 лет вы заплатите примерно 4,5%. То есть не вам будут доплачивать, а вы будете доплачивать.

Но это же не все. Этот пенсионный фонд будет вкладывать ваши деньги в различные инструменты финансового рынка и на этом зарабатывать. И если он на этом заработает, то заработок не целиком идет к вам. Минимум 15% с этого заработка вы опять отдадите пенсионному фонду, понимаете? Это довольно странно. Почему я должен платить процент за пользование моими деньгами, даже 0,4%? Это я дал деньги в пользование и мне должны платить проценты. Почему я должен платить еще какой-то процент? Но чиновник забывает сказать об этих тонкостях, понимаете?

Использование нового механизма государственного пенсионного плана подойдет лишь тем лицам, чей ежемесячный доход превышает 45 тысяч рублей. Вот мне интересно, а как много в нашей стране людей, получающих легальную зарплату свыше 45 тысяч рублей? А у этих людей спросили, готовы ли они из этих 45 тысяч рублей отдавать деньги какому-то фонду?

Давайте проведем опрос. Только давайте выдохнем, а потом очень спокойно, без злости, не ругая государство, взвешенно ответим в комментариях: готовы ли вы к тому, что кроме НДФЛ 13% и страховых 30%, которые работодатель с вашей зарплаты отдает на ваши блага, отдавать еще деньги в пенсионный фонд? Поддерживаете ли вы этот законопроект? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно ваше мнение, потому что ну никак с этой идеей не могут расстаться, и, судя по всему, это станет законом.

Спасибо и удачи в делах.