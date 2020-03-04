«Вы сами отдадите нам деньги»: ФНС изменила цели и политику

Добрый день, уважаемые друзья.

Сейчас я парочкой документов проверю вас на вшивость. Посмотрим, насколько вы преданы делу партии и правительства. И верите ли вы в успех партии и правительства?

Итак, Приказ ФНС России от 28.11.2019 №ММВ-7-19/598@ «Об утверждении Миссии и Политики ФНС России в области качества на 2019 — 2021 годы».

«Миссия ФНС России — эффективная контрольно-надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплательщиков и формирования финансовой основы деятельности государства».

Какую политику будут проводить налоговики в ближайшие 3 года в отношении каждого из нас?

«ФНС России, стремясь быть передовым федеральным органом власти и обеспечивая реализацию миссии ФНС России, берет обязательство реализовать следующую политику в области качества на 2019 — 2021 годы (далее — Политика):

1. налоги — просто и удобно — исполнение налоговых обязательств без лишних затрат и усилий, как часть повседневной деятельности налогоплательщиков;

2. сервис онлайн — расширение дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками, как при оказании услуг, так и при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;

3. чистые данные — качество данных, встраивая цифровые технологии в деятельность ФНС России, в том числе через долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и заказчиками данных, используемых в деятельности ФНС России;

4. знание и открытость — поддержка стремления сотрудников ФНС России к повышению квалификации и участию в совершенствовании процессов деятельности ФНС России, а также организация информирования налогоплательщиков».

А что же является целями этой политики?

«Целями Политики являются:

— уровень удовлетворенности налогоплательщиков качеством услуг, предоставляемых ФНС России не ниже 90%;

— комплексное решение жизненных ситуаций налогоплательщиков;

— функционирующая система управления данными ФНС России;

— функционирующая единая платформа оценки качества взаимодействия ФНС России.

Для реализации Политики руководство ФНС России берет на себя обязательства:

— управление системой менеджмента качества деятельности ФНС России через представителя руководства по качеству;

— обеспечение ресурсами реализации Политики и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества деятельности ФНС России».

А второй документ уже от действующего главы ФНС России, господина Егорова.

Итак, новый начальник налоговой заявил, что в нашей стране в действиях налоговиков присутствуют перекосы, и что налоговики неправильно понимают цели налоговой инспекции. Приведу несколько цитат.

«Представления о цели налоговой службы — собрать как можно больше налогов — долгое время искажали ее работу. Теперь ФНС должна ориентироваться в своей деятельности на сервисные ИT-компании».

«Миссия Федеральной налоговой службы (ФНС) — создать людям и компаниям комфортные условия для самостоятельной уплаты налогов».

«Очень долго представление о том, что наша задача — собрать как можно больше налогов, деформировало нашу работу, приводило к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить, что мешало нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», — отметил Егоров.

Поэтому, по словам главы ФНС, служба должна запускать новые онлайн-сервисы. «Мы способны конкурировать и сравнивать себя не с государственными органами, а с известными компаниями, которые оказывают самый высокий уровень услуг как в электронном, так и не в электронном виде», — считает он. «Люди платят налоги и имеют право на качественные сервисы и консультации. Это эталон, к которому стоит стремиться», — подчеркнул Егоров».

Кайф же, ребята! Дальше Егоров говорит, что будет сделано в ближайшее время.

1. С 1 июля 2020 года планируется освободить от отчетности предпринимателей, которые работают на УСН 6% и используют онлайн-кассы. 2. В первом квартале этого года ФНС должна разместить на сайте калькулятор, который поможет предпринимателям, рассчитать наиболее выгодный налоговый режим. 3. ФНС создает единый реестр населения на базе ЗАГСа. И этот реестр объединит информацию от 12 ведомств, включая МВД, Пенсионный фонд, Роструд и там будет вся информация о нас, номера страховых полисов, СНИЛС, информация о военном билете, паспортные данные. Зачем налоговики создают этот реестр? Его создают, чтобы любой гражданин мог получить социальную поддержку без сбора справок.

Каких результатов налоговики добились за 2019 год? И начальник ФНС России доложил нам об этих результатах: налоговая служба обеспечила 76% доходов в бюджетную систему РФ в 2019 году. «У нас достаточно большой задел по расширению налоговой базы за счет тех, кто платит не полностью. Но это не идеальная категория. Идеальная модель — когда [поступления] налогов растут вместе с экономикой», — подчеркнул Егоров». То есть теперь Егоров поставил задачу не пытаться как можно больше доначислить бизнесменам, а создать бизнесмену качественные условия работы, создать всем гражданам качественные сервисы и сделать так, чтобы граждане и мир бизнеса сами захотели пользоваться этими сервисами и платить налоги. Тем не менее, новый начальник ФНС заявляет, что он будет расширять налоговую базу за счет тех, кто работает не полностью «в белую».

Ну и приведу вам некоторые цифры, которые озвучил новый глава ФНС:

1. В 2019 году в консолидированный бюджет поступило на 6,6% больше налогов. 2. Сборы НДС в 2019 выросли в сравнении с 2018 годом на 19%; налог на прибыль вырос на 11%:

страховые взносы выросли на 9,7%;

НДФЛ вырос на 8,3%. 3. Выездные налоговые проверки сократились на 34%, в сравнении с 2018 годом. А за последние 5 лет количество выездных налоговых проверок сократилось в 3,3 раза! Это означает, что в 2020 году проверками будет охвачен 1 из 1 000 налогоплательщиков. Я считаю, что это однозначно, хорошая новость. 4. Количество жалоб по итогам проверок снизилось практически вдвое. А споров с бизнесом снизилось на 18,7%.

Как я в начале говорил – статья будет проверкой на вшивость. Чуть ли не в каждой статье я говорю одно и то же: мир не черно-белый, мир цветной. И мой принцип достаточно прост: если тот или иной чиновник делает что-то хорошее – его надо хвалить. Я неоднократно утверждал, утверждаю и буду утверждать, что господин Егоров – это профессионал высочайшего класса в своей области. И я вам могу сказать, что обвинительного уклона, со стороны господина Егорова не было никогда. И более того, он в своих письмах давал налогоплательщикам многочисленные возможности отстаивать свои права, следуя при этом букве закона.

И до тех пор, пока новый начальник ФНС не проявит себя с плохой стороны, я буду его поддерживать, несмотря на то, что он чиновник. Я знаю, что в нашей стране, если ты начинаешь поддерживать или хвалить чиновников, то тебя тут же закидают тухлыми помидорами. Давайте будем находить в людях хорошее и акцентировать свое внимание хоть на чем-то хорошем. Конкретно о Егорове, продолжаю его защищать, от него ведь не зависит, какими будут налоговые ставки. Налоговые ставки определяют законодатели. Задача Егорова – работать по тем законам, которые существуют. Он объявил, что больше у налоговиков не будет цели максимально доначислять налоги, а их цель теперь – максимальный комфорт для налогоплательщиков. Блин, давайте его подержим. Дай бог, чтобы у нас таких чиновников было побольше.

Ответьте в комментариях, верите ли вы в добрые намерения господина Егорова и в то, что ему удастся их реализовать?

Потому что я не понимаю, как можно не верить человеку, если у тебя нет доказательств, что он перед этим 320 раз тебя предал. У меня нет доказательств, что Егоров предал налогоплательщиков. У меня нет доказательств, что Егоров нехорошо относился к налогоплательщикам. Поэтому я ему верю.

Спасибо и удачи в делах.