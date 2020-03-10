Чиновник рубль бережет: в России запретят криптовалюту

Добрый день, уважаемые коллеги.

Росфинмониторинг разрабатывает запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Эту информацию в ЦБ РФ не подтвердили, но отметили, что будут поддерживать усилия Росфинмониторинга по запрету. Такую же позицию занимает и Минфин.

Три ключевых ведомства — Росфинмониторинг, Центробанк и Минфин объявляют, что подготовят законопроект, в соответствии с которым криптовалюты будут запрещены для оплаты товаров, работ и услуг. То есть их запретят в качестве платежного средства на территории Российской Федерации. Ну и, наверное, наказание какое-нибудь придумают для тех, кто нарушает закон.

Что я думаю об этом? Криптовалюта должна существовать. И она должна стать законным средством платежа наряду с рублем. Я не являюсь специалистом какого-то глобального уровня в кредитно-денежном обращении той или иной страны, но кое-что в этом понимаю. Я считаю, что можно было бы найти решение и дать гражданам возможность использовать криптовалюты. И чтобы не было такого, что в какой-то момент мы, россияне, обнаружим, что весь мир уже пользуется высокими технологиями в этой части, а мы опять находимся на периферии. Но это мое мнение и, честно говоря, мне эта инициатива не нравится.

Проголосуйте в комментариях:

кто за запрет криптовалют на территории РФ, как законного средства платежа и поддерживает инициативу Росфинмониторинга, ЦБ РФ и Минфина — поставьте цифру 1;

запрет криптовалют на территории РФ, как законного средства платежа и поддерживает инициативу Росфинмониторинга, ЦБ РФ и Минфина — поставьте цифру 1; кто против этого решения — поставьте цифру 2 и объясните ваше решение.

И давайте надеяться на лучшее. Как говорит Женя Ройзман: «В конце концов все будет хорошо». Так и здесь. Я хочу, чтобы мы понимали, что это наша страна и, в конце концов все будет хорошо. Главное нам немножко проснуться, стать более живыми и высказывать свое мнение, но делать это надо уже аккуратно. Давайте будем оптимистами и хотя бы в мыслях создавать свое будущее, где хороший имидж властей будет ими завоеван путем заботы о вас.

Спасибо и удачи в делах.