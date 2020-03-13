Холдинг и банкротство не спасут от субсидиарки

Добрый день, коллеги.

Сегодня на повестке дня субсидиарка. Мы рассмотрим статью из «Время Бухгалтера», где разбирают 10 самых интересных споров за 2019 год по субсидиарной ответственности. Настоятельно рекомендую всем этот материал изучить и передать вашим юристам для изучения.

Первое судебное решение

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 07.10.2019 № 309-ЭС18-22373.

Холдинговая структура не спасает от субсидиарной ответственности. Суд первой инстанции привлек генерального директора к субсидиарной ответственности, а также взыскал деньги с президента компании, который владел активами должника не напрямую, а через холдинговую структуру. Он был конечным бенефициаром, поэтому ему и припаяли субсидиарную ответственность.

На этом основании судьи признали президента компании контролирующим лицом по следующим признакам:

1. Согласно карточкам банковского счета, президент компании вправе распоряжаться деньгами общества самостоятельно. Хотя он, может, там ничего и не подписывал, но карточки были.

2. Он является управляющим холдинговых компаний, которым принадлежат основные средства и основные активы должника (недвижка и интеллектуальная собственность).

3. На встречах с представителями государственных органов и СМИ президент холдинга позиционировал себя как фактического владельца группы компаний. И раз он позиционировал себя как фактического владельца группы компаний, хотя учредителем он не был, то на него и возложили субсидиарную ответственность.

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Второе судебное решение

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 305-ЭС18-15765.

Иск можно подать вне рамок дела о банкротстве. Это правда. Новый закон это позволяет. Кредитор обратился в суд, когда процедура банкротства была завершена. Тем не менее суд он выиграл. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда обнаружила в вердикте кассационной инстанции нарушение прав кредитора на судебную защиту. Что они решили? По мнению судей ВС РФ, завершение дела о банкротстве и внесение записи об исключении должника из ЕГРЮЛ не препятствовали рассмотрению данного заявления по существу в рамках дела о банкротстве.

Третье судебное решение

Определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 25 февраля 2019 года № 308-СЭ17-1634.

Тут налоговики обратились в Арбитражный суд, чтобы взыскать задолженность с бывших директоров в порядке субсидиарной ответственности. Руководители компании-банкрота передали почти всю недвижимость компании сторонним лицам прямо перед банкротством. И как полагала ФНС России, помимо отчуждения недвижимости, второй предпосылкой банкротства общества стало создание такой системы организации предпринимательской деятельности, которая была направлена на незаконное использование банковских счетов.

Короче, им предъявили, что они стали банкротами, потому что передали активы и неправильно использовали счета. И поэтому вот вам субсидиарная ответственность. Суды трех инстанций отказали в возложении субсидиарной ответственности на бывших директоров. Суды трех инстанций не нашли причинно-следственной связи между действиями руководителей и банкротством предприятия, потому что только по одной сделке с недвижимым имуществом был получен убыток, а все остальные активы были проданы с прибылью, понимаете? А вот Верховный Суд заметил, что такая тотальная реализация недвижимости выходит за рамки стандартной управленческой практики, применяемой в обычной хозяйственной деятельности. Короче, дело отправлено на новое рассмотрение и, скорее всего, этим парням предъявят субсидиарку.

Я рассмотрел только 3 судебных решения. Еще раз настоятельно рекомендую изучить документ. Но что хочу сказать? В части, касающейся субсидиарной ответственности, если суд захочет, то он может привлечь к субсидиарке кого угодно. Поэтому здесь нужно быть крайне аккуратным и знать, как себя вести, когда ведешь бизнес. Я об этом рассказываю на семинарах, но, чтобы не создавать никакой тайны, один из способов — проанализировать нормы ст. 61.2 и 61.3 № 127-ФЗ «О банкротстве». А при выводе активов внимательно ознакомьтесь со ст. 61.10 и 61.11№ 127-ФЗ, чтобы ничего не нарушить, а затем спрятать свои активы в неделимом фонде потребительского общества или производственного кооператива. Обо всех этих вещах я подробно рассказываю на семинаре. Ближайший семинар будет в Краснодаре в конце марта. А в конце апреля — в Москве. Приходите, вы все это узнаете.

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